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Thời sự Pháp luật

Bộ Công an rút hồ sơ để điều tra vụ điểm thi ở Tuyên Quang

Nguyễn Trường - Trần Cường
Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã quyết định rút vụ án 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để tiếp tục điều tra theo quy định.

Tối 17.7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định rút vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (P.Minh Xuân, Tuyên Quang) mà Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã khởi tố trước đó, lên Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ 'mưa điểm 10' toán tại Tuyên Quang: Bộ Công an rút hồ sơ lên điều tra - Ảnh 1.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 người liên quan vụ "mưa điểm 10" tại Điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

ẢNH: LONG QUYỀN

Liên quan vụ án này, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, tính đến ngày 15.7, các lực lượng chức năng đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ việc.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, và thêm 6 bị can liên quan đến vụ sai phạm điểm 10 môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tại cuộc làm việc với Thủ tướng Lê Minh Hưng hôm 15.7, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, cho biết tỉnh xác định xử lý vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe, cảnh tỉnh cho Tuyên Quang cũng như cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc vi phạm quy chế tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đồng thời, tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức kỳ thi.

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