Công an Tuyên Quang cho biết, liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một giáo viên đã ra đầu thú.

Đến 17.7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 người ẢNH: LONG QUYỀN

Sáng 17.7, Nguyễn Thị Diệu Thuý, sinh năm 1980, giáo viên môn ngữ văn, Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú. Nguyễn Thị Diệu Thúy là thư ký điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Cùng ngày, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố Nguyễn Thị Diệu Thuý cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Vụ điểm 10 toán: Giáo viên ngữ văn Trường chuyên Tuyên Quang đầu thú

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, tính đến ngày 15.7, các lực lượng chức năng đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ việc. Công an tỉnh đã khởi tố bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang và thêm 6 bị can liên quan đến vụ sai phạm điểm 10 môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tại cuộc làm việc với Thủ tướng Lê Minh Hưng hôm 15.7, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, tỉnh xác định xử lý vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe, cảnh tỉnh cho Tuyên Quang cũng như cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc vi phạm quy chế tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục - đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức kỳ thi.