Liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 15.7. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can.

Bà Vũ Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang và ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang

Trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang Nguyễn Thị Hằng và 6 trường hợp liên quan cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

7 bị can trên bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Tính đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Theo Sở GD-ĐT Tuyên Quang, có 146 trên 328 thí sinh thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt 10 điểm môn toán. Điểm trung bình của môn toán tại điểm thi này là 9,58, cao nhất cả nước.

Liên quan đến sai phạm tại điểm thi môn toán, hôm 14.7, công an đã khởi tố 19 người đều để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi đã chỉ đạo, hướng dẫn một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán. Từ đó, Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn toán Trường chuyên Tuyên Quang, thư ký hội đồng thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh.

Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang vụ điểm 10 toán

Ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, báo cáo Thủ tướng Lê Minh Hưng, tại cuộc làm việc chiều 15.7 cho biết, cơ quan chức năng xác định 26 người vi phạm pháp luật liên quan vụ điểm thi toán cao bất thường với hàng loạt học sinh tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.