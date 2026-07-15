Thủ tướng: Vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng, phải xử nghiêm

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo Thủ tướng và đoàn công tác về vụ việc vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi của Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý nghiêm, bóc tách sai phạm các cá nhân, tổ chức liên quan vụ vi phạm quy chế thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang ẢNH: VGP

Ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, cho biết tính đến ngày 15.7, các lực lượng chức năng đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ việc. Tỉnh xác định xử lý vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe, cảnh tỉnh cho Tuyên Quang cũng như cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc vi phạm quy chế tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức kỳ thi.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu, phải xác minh đầy đủ, khách quan, bản chất của vụ việc. Xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật; trong đó phân hóa rõ vai trò trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức và cá nhân.

Đồng thời phương án xử lý đề xuất theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi, quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định; giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín kỳ thi.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ các đối tượng liên quan vi phạm quy chế thi, vi phạm các quy định của pháp luật trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt sai phạm".

Cạnh đó, đánh giá một cách toàn diện, công tâm, khách quan kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang; trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với Bộ GD-ĐT về phương án xử lý cụ thể.

Thủ tướng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang phải chỉ đạo theo dõi sát tình hình, không để phát sinh những vấn đề tiêu cực trên địa bàn.

Sau khi có kết luận và báo cáo chính thức của cơ quan chức năng, UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì, báo cáo với Bộ GD-ĐT để thống nhất, quyết định phương án xử lý. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho công luận và cho xã hội; nghiêm túc nhận trách nhiệm về thiếu sót, sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cho biết Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tỉnh đã đưa vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo ẢNH: VGP

Bộ GD-ĐT thống nhất phương án xử lý kết quả thi

Song song đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan. Đề xuất xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, không bỏ sót vi phạm cũng như có phương án xử lý đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Bộ GD-ĐT khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Tuyên Quang rà soát kỹ lưỡng, thống nhất và quyết định phương án xử lý đối với kết quả thi của Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Ngoài Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT cần tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên cả nước. Trường hợp phát hiện sai phạm, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

Thủ tướng cũng lưu ý, "trong quá trình chờ kết luận của các cơ quan chức năng, tất cả đều cần phải hết sức bình tĩnh và tin tưởng vào sự trách nhiệm, nghiêm minh, khách quan, công tâm của các cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan điều tra, đến khi có kết quả báo cáo chính thức".

Chiều 15.7, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang và thêm 6 bị can liên quan đến vụ sai phạm điểm 10 môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tính đến nay, đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.