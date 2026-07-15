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Thời sự

Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng 26 người vi phạm vụ điểm 10 môn toán

Mai Hà
Mai Hà

Tính đến ngày 15.7, các lực lượng chức năng đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo page Cổng thông tin Chính phủ, chiều 15.7, tại buổi làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ban Thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang, ông Phan Huy Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, đã báo cáo Thủ tướng về các sai phạm trong vụ điểm 10 môn toán.

Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng 26 người vi phạm vụ điểm 10 môn toán- Ảnh 1.

Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

ẢNH: PAGE CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Tính đến hiện tại, các lực lượng chức năng đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 12.7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tính đến 12.7, đã có 19 bị can bị khởi tố trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Bà Vương Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh, được phân công làm Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi. Sở GD-ĐT Tuyên Quang là cơ quan thường trực ban chỉ đạo. Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh, là Phó trưởng ban thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi.

Trưởng điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang là bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên. Bà Hằng và ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký hội đồng thi, là 2 bị can bị khởi tố đã được công bố danh tính. 

Cơ quan điều tra xác định bị can Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị cho TS chép bài môn toán không đúng quy chế. Theo chỉ đạo của bị can Hằng, bị can Duy đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho các TS làm bài môn toán. 

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