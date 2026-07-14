Sáng 14.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục các nội dung của phiên họp thứ tư, Quốc hội khóa XVI (đợt 2).

Báo cáo trình bày về công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6.2026, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Dân nguyện Lê Thị Nga cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, một trong những nội dung được cử tri và nhân dân quan tâm là vụ việc bất thường về kết quả môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương điều tra, làm rõ vụ việc điểm thi môn toán bất thường tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Thủ tướng sẽ làm việc với Tuyên Quang về thi tốt nghiệp THPT

Tại phiên họp, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo Bộ GD-ĐT, các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan, toàn diện vụ việc tại Tuyên Quang.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp sáng 14.7 ẢNH: MEDIAQUOCHOI

"Nếu phát hiện sai phạm, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự công bằng với các thí sinh, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục", Phó thủ tướng nêu rõ.

Phó thủ tướng cũng cho biết, Thủ tướng rất quan tâm đến vấn đề này và đã có phiên họp rà soát, chỉ đạo. Tới đây, Thủ tướng sẽ trực tiếp làm việc với UBND tỉnh và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, để tiếp tục có phương án xử lý vừa nghiêm minh vừa đảm bảo các quy định của pháp luật.

Nghiên cứu tách thi tốt nghiệp THPT và đại học, cao đẳng

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu ý kiến, ngoài việc phải xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, vi phạm, cần phải chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong giáo dục, nhất là những hoạt động lớn như kỳ thi quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, thời gian qua, chúng ta thực hiện giải pháp "2 trong 1" chủ yếu để giảm gánh nặng cho xã hội. Tuy nhiên, việc này đã nảy sinh bất cập.

Học sinh thi tốt nghiệp THPT có động lực đạt kết quả cao hơn để được tuyển vào các trường đại học. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiêu cực trong kỳ thi. "Chúng tôi có suy nghĩ nghiêm túc thì nên nghiên cứu tách ra 2 kỳ thi này", ông Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ.

Theo ông, việc thi tốt nghiệp THPT giúp đánh giá quá trình học tập và theo hướng chỉ kiểm tra kiến thức và đánh giá, phân loại trình độ của học sinh. Từ đó, giúp đánh giá lại chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục và có sự điều chỉnh cho đúng hướng.

Về tuyển sinh đại học nên là công việc riêng của các cơ sở giáo dục đại học. "Và thực tế hiện nay một số trường đại học họ đã chuyển sang đánh giá theo năng lực và họ tự tuyển", ông Nguyễn Đắc Vinh nêu ý kiến và cho rằng tách thi tốt nghiệp THPT và thi đại học - cao đẳng sẽ có ít nguy cơ lặp lại tình trạng như vừa qua.