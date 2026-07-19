Gian lận thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị: 2 giáo viên, 9 thí sinh liên quan

Chiều 19.7, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị phát thông cáo báo chí về vụ vi phạm quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Sở GD-ĐT, ngành giáo dục đang triển khai phúc khảo, rà soát kết quả kỳ thi theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh.

Đối với vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Sở GD-ĐT cho biết đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng rà soát, xác minh ngay sau khi xuất hiện thông tin phản ánh về dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan của kỳ thi.

Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, Quảng Trị) ẢNH: FACEBOOK ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC

Trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền, đến nay đã xác định 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi và 9 thí sinh có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực.

Hai giáo viên gồm: ông Trần Đức Lực, Tổ trưởng chuyên môn toán Trường THPT Lê Trực, Phó trưởng điểm thi; bà Đoàn Thị Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn ngữ văn Trường THPT Lê Trực, Thư ký điểm thi. Ông Lực và bà Bình đã bị khởi tố để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (Thanh Niên đã thông tin).

Theo Sở GD-ĐT, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành giáo dục.

Sở GD-ĐT cho biết tại cuộc họp ngày 18.7, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý vụ việc nghiêm minh, khách quan, đúng quy định pháp luật; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời tiếp tục rà soát việc tổ chức kỳ thi trên toàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức kỳ thi. Các thông tin mới sẽ được công bố kịp thời khi có kết quả xác minh.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 10.7, mạng xã hội xuất hiện các bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, cho rằng một số cán bộ coi thi đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Sau quá trình xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án và khởi tố 2 giáo viên (ông Trần Đức Lực, bà Đoàn Thị Thanh Bình), để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".