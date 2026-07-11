Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026

Ngày 11.7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 11 nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, lợi dụng thời điểm đang diễn ra World Cup 2026.

Lực lượng chức năng tạm giữ hình sự với nhóm nghi phạm tại Quảng Trị ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có sự tham gia của nhiều nghi phạm tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị.

Đường dây này hoạt động tinh vi và lợi dụng thời điểm đang diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 để lôi kéo các "con bạc".

Các tang vật bị thu giữ trong vụ án ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Vào ngày 8.7 vừa qua, lực lượng chức năng đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ và huy động lực lượng tiến hành bắt giữ 11 nghi phạm liên quan.

Trong đó, nhóm 5 nghi phạm ở tỉnh Quảng Trị, gồm: Bùi Quang Lĩnh (31 tuổi), Nguyễn Văn Bình (39 tuổi), Trần Tấn Cường (25 tuổi), Trần Tuấn Anh (31 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (47 tuổi).

Nhóm nghi phạm ở thành phố Huế, gồm: Trần Đình Lộc (39 tuổi), Trần Hiệp (33 tuổi), Võ Văn Phi (36 tuổi), Trần Ngọc Được (31 tuổi), Lê Trương Minh (44 tuổi) và Nguyễn Thanh Quang (52 tuổi).

Theo kết quả điều tra, chỉ trong thời điểm diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền giao dịch của đường dây cá độ liên tỉnh này đã khoảng 400 tỉ đồng. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi phạm tội của 11 nghi phạm nói trên với các vai trò tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện tại, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.