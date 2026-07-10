Xử phạt TikToker cổ xúy hành vi tiêu cực liên quan đến cá độ bóng đá

Ngày 10.7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với TikToker B.V.H, sở hữu tài khoản TikTok "Bin síp bơ nước Huế", về hành vi sản xuất, đăng tải video có nội dung phổ biến hoạt động cá độ bóng đá và cổ xúy nhảy cầu tự tử sau khi thua cá độ trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

TikToker B.V.H tại thời điểm bị mời lên làm việc ẢNH: B.T

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, PA05 phát hiện H. đăng tải video có nội dung liên quan đến hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và cổ xúy việc nhảy cầu tự tử sau khi thua cá độ.

Xác định đây là video có nội dung tiêu cực, ảnh hưởng đến tâm lý cộng đồng mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, PA05 Công an thành phố Huế khẩn trương vào cuộc xác minh.

Sau đó, cơ quan công an đã mời B.V.H lên làm việc và người này thừa nhận hành vi vi phạm.

H. cho biết tài khoản Facebook "Bin Síp Bơ Huế" và TikTok "Bin síp bơ nước Huế" do bản thân quản lý, sử dụng với mục đích đăng tải, chia sẻ các video giải trí nhằm tăng tương tác trên mạng xã hội.

Xét hành vi sản xuất, đăng tải video có nội dung phổ biến hình thức cá độ bóng đá và cổ xúy nhảy cầu tự tử của B.V.H nhằm mục đích "câu like", "câu view", tác động tiêu cực đối với tâm lý cộng đồng mạng..., PA05 Công an thành phố Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với B.V.H.

Đáng chú ý, hồi tháng 8.2025, nam TikToker này cũng từng bị Phòng CSGT Công an thành phố Huế lập biên bản vì điều khiển xe không thắt dây an toàn, kéo theo xe khác để quay clip quảng cáo.

Cụ thể, thời điểm đó, B.V.H đã đăng tải, chia sẻ clip điều khiển ô tô biển số 75A-061.86 trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa) kéo phía sau 1 xe tự chế, xe tự chế này chở theo 1 xe máy điện.

Nhận thấy đây là hành vi vi phạm luật Giao thông đường bộ, Phòng CSGT nhanh chóng xác minh, mời H. đến trụ sở để làm việc và xử phạt vi phạm hành chính.