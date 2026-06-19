TikToker Nhật Duy, Nhật Hoàng bị tuyên 9 năm tù

Chiều 19.6, TAND khu vực 2 TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Duy (28 tuổi, đồng sở hữu kênh TikTok Nhật Duy•Nhật Hoàng), Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi), và 2 bị cáo khác cùng 9 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Kim Thanh bị tuyên phạt 11 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

TikToker Nhật Duy•Nhật Hoàng bị TAND khu vực 2 TP.HCM tuyên phạt 9 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" ẢNH: TƯ LIỆU

Nguyễn Nhật Duy và Nguyễn Văn Hoàng sở hữu kênh TikTok Nhật Duy•Nhật Hoàng với gần 100.000 follower. Riêng Nhật Hoàng cũng sở hữu kênh TikTok cá nhân với gần 600.000 follower. Trong đó, một số video của 2 TikToker đạt trên 1 triệu lượt thích.

Tại tòa, đại diện Viện KSND khu vực 2 đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an ninh của địa phương nên cần xử lý nghiêm.

Đặc biệt, bị cáo Nhật Duy, Văn Hoàng là những TikToker có hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. 2 bị cáo là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, TikToker không chỉ tạo ra nội dung giải trí mà còn tác động đến suy nghĩ và hành vi của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.

"Việc sử dụng ma túy không chỉ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và tương lai của bản thân mà còn tạo ra hình ảnh tiêu cực trong cộng đồng. Khi những người nổi tiếng vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, họ làm suy giảm niềm tin của người hâm mộ và có thể gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ", Viện kiểm sát phân tích.

Theo Viện kiểm sát, các bị cáo đã đủ nhận thức và biết được tác hại của ma túy nhưng vì những ham muốn thấp kém đã đẩy các bị cáo vào con đường phạm tội, thể hiện tính xem thường pháp luật nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc mới đủ giáo dục cải tạo các bị cáo.

Các bị cáo đều không có luật sư bào chữa và cũng không tự tranh luận đối với quan điểm của đại diện Viện KSND khu vực 2.

Nói lời sau cùng, các bị cáo thừa nhận các hành vi phạm tội. Bị cáo Nhật Duy, Văn Hoàng trình bày dù đã đủ tuổi nhận thức được hành vi sai phạm, nhưng các bị cáo lại chưa có lối sống chuẩn mực, dẫn đến vi phạm pháp luật. Các bị cáo mong HĐXX xem xét, khoan hồng để sớm trở về với gia đình, trở thành người có ích cho xã hội.

Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Thanh 10 năm đến 10 năm 6 tháng tù; nhóm bị cáo tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị đề nghị từ 9 năm đến 9 năm 6 tháng tù.