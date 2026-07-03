Nữ TikToker sải bước cùng Ji Chang Wook tại DANAFF là ai?

Idol Nation hạnh phúc vì được gặp Ji Chang Wook

Idol Nation (tên thật là Kim Hye Soo) là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng người Hàn Quốc. Cô sở hữu hơn 2 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Idol Nation được khán giả Việt Nam biết đến qua nhiều video trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực cũng như các dự án hợp tác cùng ê kíp Việt Nam.

Idol Nation bất ngờ với tính cách của Ji Chang Wook ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Idol Nation cho biết cô rất xúc động khi có cơ hội sải bước trên thảm đỏ cùng Ji Chang Wook. "Tôi rất hạnh phúc vì Ji Chang Wook là một diễn viên nổi tiếng trên toàn thế giới. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội xuất hiện cùng anh ấy tại một sự kiện lớn như vậy. Tôi cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả Việt Nam và đó sẽ là một kỷ niệm rất đáng nhớ", cô nói.

Theo Idol Nation, trước khi gặp tài tử Hàn Quốc, cô từng nghĩ anh là người khá nghiêm túc. Tuy nhiên, khi tiếp xúc trực tiếp, Ji Chang Wook lại rất thân thiện, lịch sự và gần gũi, khiến cô càng thêm ngưỡng mộ.

Không chỉ tham dự sự kiện, Idol Nation còn đang từng bước mở rộng hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Sau dự án hợp tác cùng đạo diễn Lý Hải trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng, nữ TikToker cho biết cô mong muốn tiếp tục tham gia các bộ phim trong nước. "Hiện tôi vẫn làm việc chủ yếu ở Hàn Quốc, nhưng nếu có cơ hội, tôi rất muốn tiếp tục tham gia các dự án tại Việt Nam. Tôi cảm nhận được rất nhiều tình yêu thương từ khán giả Việt Nam. Chính điều đó khiến tôi muốn đến gần họ hơn thông qua điện ảnh hoặc những sản phẩm sáng tạo khác", cô chia sẻ.

Idol Nation mong có thêm nhiều cơ hội làm việc và gặp gỡ khán giả Việt Nam ẢNH: NVCC

Là một nhà sáng tạo nội dung hoạt động ở cả Hàn Quốc và Việt Nam, Idol Nation cho biết quy trình sản xuất video ở hai quốc gia không có quá nhiều khác biệt. Điều khiến cô ấn tượng nhất chính là con người và môi trường sáng tạo tại Việt Nam. Đối với Idol Nation, mỗi nhà sáng tạo nội dung ở Việt Nam đều có cách kể chuyện riêng và hấp dẫn.

Dù chưa có kế hoạch chuyển sang sinh sống lâu dài tại Việt Nam vì công việc hiện vẫn tập trung ở Hàn Quốc, Idol Nation khẳng định Việt Nam luôn là điểm đến đặc biệt trong sự nghiệp của mình. "Tôi tin rằng mỗi lần đến Việt Nam đều mang đến những trải nghiệm rất đặc biệt. Hy vọng trong tương lai tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội làm việc và gặp gỡ khán giả Việt Nam nhiều hơn nữa", Idol Nation bày tỏ.