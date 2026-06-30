Điều khiến Ji Chang Wook luôn muốn trở lại Việt Nam

Sự xuất hiện của tài tử Hàn Quốc Ji Chang Wook tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trong buổi họp báo diễn ra bên lề sự kiện, nam diễn viên không chỉ bày tỏ sự háo hức khi gặp lại người hâm mộ Việt Nam mà còn chia sẻ về động lực làm nghề, tiêu chí lựa chọn kịch bản và những kế hoạch trong thời gian tới.

DANAFF IV tiếp tục quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam và quốc tế, với chuỗi hoạt động gồm chiếu phim, hội thảo, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình tôn vinh điện ảnh châu Á. Sự góp mặt của Ji Chang Wook được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý, thu hút đông đảo người hâm mộ và truyền thông.

Ji Chang Wook bày tỏ niềm hạnh phúc khi gặp lại người hâm mộ Việt Nam ẢNH: BTC

Nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến khán giả Việt Nam đã đồng hành cùng mình trong nhiều năm qua. Anh cho biết mỗi lần đến Việt Nam đều nhận được nguồn năng lượng tích cực từ người hâm mộ.

"Tôi rất vui và hạnh phúc khi được trực tiếp gặp gỡ các fan Việt Nam như thế này. Việt Nam luôn là nơi mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng mỗi khi ghé thăm, vì vậy tôi cũng rất háo hức và mong chờ cuộc gặp lần này. Tôi muốn cùng mọi người tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp tại DANAFF để đáp lại tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua", Ji Chang Wook chia sẻ.

Ji Chang Wook không ngừng làm mới bản thân

Không chỉ nổi tiếng qua các bộ phim hành động, lãng mạn hay tâm lý, Ji Chang Wook còn được đánh giá là diễn viên luôn chủ động làm mới hình ảnh. Nói về động lực giúp mình liên tục thử sức với những vai diễn khác nhau, anh cho rằng sự kỳ vọng của người hâm mộ chính là nguồn động viên lớn nhất.

Ji Chang Wook hy vọng có thể bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh để đến gần hơn với người hâm mộ ẢNH: BTC

Theo nam diễn viên, mỗi khi lựa chọn một thử thách mới, anh luôn cảm nhận được sự tin tưởng và chờ đợi từ khán giả. Chính điều đó giúp anh có thêm động lực để không ngừng tiến về phía trước, khám phá những nhân vật và câu chuyện mới mà không cảm thấy mệt mỏi.

Khi được hỏi muốn khán giả Việt Nam nhớ đến mình như thế nào sau chuyến tham dự DANAFF IV, Ji Chang Wook cho biết anh hy vọng có thể bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh để đến gần hơn với người hâm mộ.

"Tôi muốn được nhớ đến như một người có thể trực tiếp gặp gỡ người hâm mộ ngoài đời, vượt ra ngoài hình ảnh trên màn ảnh, để cùng chia sẻ nguồn năng lượng tích cực và những khoảnh khắc vui vẻ. Tôi hy vọng DANAFF sẽ trở thành cơ hội để tôi có thể giao lưu và kết nối nhiều hơn với khán giả Việt Nam", anh nói.

Bên cạnh việc giao lưu với người hâm mộ, Ji Chang Wook cũng tiết lộ những dự án sẽ ra mắt trong thời gian tới. Anh cho biết khán giả sẽ sớm gặp lại mình trong bộ phim Scandal trên Netflix và Mary very love trên Disney+.

Theo nam diễn viên, việc các tác phẩm được phát hành trên những nền tảng toàn cầu giúp anh có cơ hội tiếp cận khán giả ở nhiều quốc gia mà không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Anh kỳ vọng mỗi dự án với màu sắc riêng sẽ nhận được sự quan tâm của người xem.

Nam diễn viên cho biết luôn tìm kiếm những nhân vật mang lại cảm hứng và thử thách mới ẢNH: BTC

Chia sẻ về tiêu chí lựa chọn vai diễn, Ji Chang Wook cho biết điều thu hút anh trước tiên luôn là câu chuyện và chiều sâu của nhân vật.

"Tôi luôn tự hỏi nếu mình thể hiện nhân vật này thì có thể mang đến hình ảnh mới nào cho khán giả, hay liệu bản thân có thật sự thích thú và tận hưởng quá trình diễn xuất hay không. Những tác phẩm khơi gợi sự tò mò và tinh thần thử thách như vậy thường khiến tôi muốn tham gia", anh bày tỏ.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ji Chang Wook cho biết bản thân không còn đặt nặng những mục tiêu quá lớn hay những cột mốc mang tính chinh phục. Thay vào đó, điều anh mong muốn là có thể duy trì niềm đam mê với diễn xuất trong thời gian dài.

"Tôi mong mình có thể tiếp tục là một diễn viên khiến khán giả luôn mong chờ dự án tiếp theo và duy trì hoạt động nghệ thuật thật lâu dài. Bên cạnh đó, tôi cũng mong có cơ hội hợp tác với nhiều nhà sáng tạo và diễn viên đến từ các nền văn hóa khác nhau, vượt qua ranh giới ngôn ngữ và quốc gia", Ji Chang Wook chia sẻ.

Những chia sẻ chân thành cùng tình cảm dành cho khán giả Việt Nam đã nhận được nhiều tràng pháo tay tại họp báo. Sự góp mặt của nam diễn viên tại DANAFF IV không chỉ tạo sức hút cho liên hoan phim mà còn góp phần tăng cường sự giao lưu giữa điện ảnh Việt Nam với các nghệ sĩ quốc tế, đúng với tinh thần kết nối và quảng bá điện ảnh châu Á mà sự kiện hướng tới.