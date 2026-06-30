Ji Chang Wook: Tôi sẵn sàng đóng phim Việt Nam

Xuất hiện tại DANAFF IV, Ji Chang Wook là một trong những ngôi sao quốc tế thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và truyền thông. Nam diễn viên vừa có buổi gặp gỡ với Báo Thanh Niên, chia sẻ về hành trình làm nghề cũng như cơ hội hợp tác với điện ảnh Việt.

Ji Chang Wook cảm ơn fan Việt đã yêu mến và đồng hành

Khi được hỏi về khả năng tham gia một dự án của Việt Nam, Ji Chang Wook cho biết anh hoàn toàn cởi mở với những lời mời phù hợp. "Tham gia Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng là cơ hội để tôi gặp gỡ và giao lưu với nhiều nhà làm phim Việt Nam. Qua những cuộc trò chuyện, tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết cũng như tiềm năng của điện ảnh Việt. Nếu trong tương lai có một kịch bản hay, một nhân vật đủ sức thuyết phục và một dự án phù hợp, tôi rất sẵn lòng tham gia một bộ phim Việt Nam", anh nói.

Tài tử Hàn Quốc Ji Chang Wook hào hứng chia sẻ niềm vui khi đến Đà Nẵng tham dự DANAFF IV ẢNH: SƠN THÁI NGUYỄN

Nói về tiêu chí lựa chọn vai diễn, tài tử sinh năm 1987 cho biết anh không đặt ra một khuôn mẫu cố định. "Tôi không có một tiêu chuẩn nhất định khi lựa chọn tác phẩm. Điều đầu tiên tôi quan tâm luôn là kịch bản. Nếu câu chuyện đủ hấp dẫn và nhân vật khiến tôi muốn khám phá, thử thách bản thân, tôi sẽ quyết định nhận vai", anh nói.

Gia nhập làng giải trí từ năm 2008, Ji Chang Wook bắt đầu được biết đến qua bộ phim Smile Again trước khi tạo bước ngoặt với vai chính trong Warrior Baek Dong Soo và đặc biệt là Empress Ki. Những năm sau đó, anh liên tục khẳng định tên tuổi qua hàng loạt tác phẩm như Healer, The K2, Suspicious Partner, Lovestruck in the City, The Worst of Evil, Welcome to Samdal-ri và mới nhất là Colony. Khả năng biến hóa giữa phim hành động, lãng mạn và tâm lý giúp Ji Chang Wook trở thành một trong những diễn viên Hàn Quốc có sức ảnh hưởng tại châu Á.

Đây không phải lần đầu tiên Ji Chang Wook đến Việt Nam. Nam diễn viên nhiều lần ghé thăm TP.HCM và Hà Nội để tham dự các sự kiện giao lưu, gặp gỡ người hâm mộ và hoạt động quảng bá. Mỗi lần xuất hiện, anh đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả Việt. Khép lại buổi trò chuyện, Ji Chang Wook gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn dành tình cảm cho mình.

"Tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu mến và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ còn có thêm nhiều dịp gặp nhau và biết đâu sẽ có cơ hội hợp tác trong một dự án điện ảnh Việt Nam", anh chia sẻ.