Thảm đỏ DANAFF IV: Nghệ sĩ hội tụ, Kiều Minh Tuấn 'tuyên chiến' với Kaity Nguyễn

Không khí thảm đỏ DANAFF IV năm nay đặc biệt sôi động khi hàng loạt đoàn phim tranh giải lần lượt xuất hiện trước sự chào đón của đông đảo người hâm mộ. Không chỉ là cuộc hội ngộ của các đoàn phim, thảm đỏ DANAFF IV còn quy tụ đông đảo những gương mặt gạo cội của điện ảnh Việt Nam như NSND Lan Hương, NSND Như Quỳnh, NSND Lê Khanh, NSND Hoàng Cúc, NSƯT Đỗ Kỷ, đạo diễn Đặng Tất Bình, đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Lê Đức Tiến, NSND Huỳnh Hùng, NSƯT Phi Tiến Sơn, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, diễn viên Đỗ Hải Yến... cho đến các nghệ sĩ quốc tế. Đặc biệt, màn xuất hiện của Ji Chang Wook khiến khu vực thảm đỏ bùng nổ bởi tiếng hò reo của đông đảo khán giả và người hâm mộ. Bên cạnh nam diễn viên Hàn Quốc, những bộ trang phục được đầu tư chỉn chu cùng sự góp mặt của nhiều gương mặt điện ảnh tên tuổi đã tạo nên bầu không khí sang trọng, rực rỡ và đầy cảm xúc, biến DANAFF IV thành ngày hội thực sự dành cho những người yêu điện ảnh.

Xuất hiện cùng ê-kíp Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Kiều Minh Tuấn gây chú ý với phong thái thoải mái khi giao lưu cùng truyền thông. Năm nay, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng góp mặt ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, cạnh tranh với phim của Kaity Nguyễn đóng chính - Tử chiến trên không. Nam diễn viên hài hước chia sẻ: "Mình muốn phim mình thắng nhưng mình thấy phim Tử chiến trên không của Kaity rất là hấp dẫn, hình như cũng là thắng lớn luôn. Để coi coi, hai anh em có nhìn mặt nhau được không nha (cười)... Nhưng chắc Tuấn nghĩ là Tuấn thắng đi chứ kêu để Kaity thắng thì nó thảo mai quá. Mình muốn phim mình thắng mà".

Kiều Minh Tuấn, Đoàn Minh Anh tham dự lễ khai mạc cùng ê-kíp Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng ẢNH: BTC

Với số lượng nghệ sĩ, nhà làm phim và các đoàn phim tham dự đông đảo nhất kể từ khi thành lập, thảm đỏ DANAFF IV không chỉ tôn vinh những tác phẩm và gương mặt nổi bật của điện ảnh đương đại, mà còn trở thành cuộc hội ngộ đặc biệt của nhiều thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn và nhà sản xuất. Lễ khai mạc chính thức mở màn cho chuỗi hoạt động của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng gồm các suất chiếu phim, hội thảo chuyên đề, lớp học điện ảnh, chương trình giao lưu với nghệ sĩ và nhiều sự kiện bên lề. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào tối 4.7 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, TP.Đà Nẵng.