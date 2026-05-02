Phim kinh dị có Lan Phương, Kiều Minh Tuấn lập kỷ lục

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến 7 giờ 30 ngày 2.5, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng hiện đã vượt mốc 166 tỉ đồng. Tác phẩm có sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Lan Phương trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, vượt qua thành tích trước đó của Quỷ nhập tràng là 149 tỉ đồng.

Kiều Minh Tuấn vượt qua nỗi sợ để đóng phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng Ảnh: NSX

Sau 2 tuần ra rạp, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng vẫn giữ được sức hút tại phòng vé. Tác phẩm của Đỗ Quốc Trung hiện đang dẫn đầu doanh thu trong ngày với hơn 9,1 tỉ đồng, tương đương hơn 91.000 vé bán ra trong tổng số 2.396 suất chiếu. Dù đã ra rạp được hơn 10 ngày song phim kinh dị này vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả, thậm chí vượt mặt loạt phim Việt được trình làng dịp giỗ Tổ như Heo năm móng, Đại tiệc trăng máu 8, Anh hùng và Trùm sò.

Chia sẻ của Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc

Trên trang cá nhân, Kiều Minh Tuấn bày tỏ niềm hạnh phúc khi phim có thành tích ấn tượng tại phòng vé. Anh chia sẻ đây là một tin vui không chỉ đối với mình mà cả những thành viên trong ê kíp. Bên cạnh đó, sao nam 8X gửi lời cảm ơn khán giả đã dành sự yêu thương, ủng hộ dự án này.

Trong khi đó, đạo diễn Đỗ Quốc Trung khi nói về tác phẩm điện ảnh này đã chia sẻ rằng: “Là một nhà làm phim, có lúc mình thỏa mãn nhu cầu giải trí của khán giả, nhưng cũng có lúc cần dũng cảm phá vỡ kỳ vọng của khán giả, trình bày cùng khán giả một điều gì đó khác đi, ở lại lâu hơn và rộng hơn bên ngoài màn hình”.

Diệp Bảo Ngọc có những trải nghiệm khó quên trong quá trình tham gia dự án của đạo diễn Đỗ Quốc Trung Ảnh: NSX

Trong khi đó, Diệp Bảo Ngọc đăng tải bài viết dài, chia sẻ về hành trình gắn bó cùng ê kíp Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng. Nữ diễn viên cho biết khi xem lại những hình ảnh hậu trường, cô thấy lòng mình vui đến lạ. Người đẹp 9X bày tỏ: “Có những khoảnh khắc lúc quay, mình không kịp ghi lại. Tất cả những gương mặt trong từng tổ, những câu chuyện phía sau ống kính mà chiếc điện thoại nhỏ bé của mình không thể nào giữ hết được. Nhưng lạ là cảm xúc thì vẫn còn nguyên khi xem lại. Một cảm giác rất rõ ràng, là vui và hạnh phúc”.

Diệp Bảo Ngọc chia sẻ bản thân hạnh phúc vì được là một phần trong hành trình tạo nên tác phẩm điện ảnh được mọi người yêu thương. Cô bộc bạch thêm về thành tích hiện tại của Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng: “Nhìn lại mới thấy những gì cả ê kíp đã trải qua, và hôm nay hái quả thật sự xứng đáng. Từng ngày quay dài, từng lần kiệt sức, từng quãng thời gian phải xa gia đình..., tất cả đều không vô nghĩa”.

Theo doanh thu trong ngày, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng đang dẫn đầu phòng vé với hơn 9,1 tỉ đồng. Bám sát phía sau là Heo năm móng, tác phẩm kinh dị có sự tham gia của Ốc Thanh Vân, Trần Ngọc Vàng với hơn 8,2 tỉ đồng. Phim được dự đoán sẽ chạm mốc trăm tỉ trong vài ngày tới nếu tiếp tục giữ phong độ ổn định hiện tại.