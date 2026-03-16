Phim kinh dị 18+ dẫn đầu phòng vé, 'Tài' của Mỹ Tâm giờ ra sao?

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến 20 giờ ngày 16.3, phim kinh dị Quỷ nhập tràng 2 chạm mốc 77 tỉ đồng. Doanh thu trong ngày của tác phẩm do Pom Nguyễn làm đạo diễn đạt hơn 7 tỉ đồng, dẫn đầu phòng vé và bỏ xa các đối thủ còn lại.

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng việc phim chạm mốc trăm tỉ là điều khả thi trong vài ngày tới. Thậm chí, nhiều người còn kỳ vọng tác phẩm này vượt qua thành tích của phần 1 để trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất.

Thành tích ấn tượng của phim kinh dị 18+

Quỷ nhập tràng 2 cho thấy vẫn giữ được sức hút sau thành công của phần 1 Ảnh: ĐPCC

Trong 3 ngày cuối tuần, Quỷ nhập tràng 2 thu về hơn 54,4 tỉ đồng, tương đương hơn 600.000 vé bán ra trên 10.000 suất chiếu. Đây là tác phẩm tiền truyện của nhân vật Minh Như, khi cô trở về xưởng nhuộm của gia đình sau nhiều năm bị xua đuổi. Tại đây, cô phải đối mặt với những hiện tượng ma quái cùng sự thật tàn khốc về cái chết của mẹ và giao ước đẫm máu năm xưa. Ngoài sự trở lại của Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, phim còn có sự góp mặt của Đào Anh Tuấn, Phương Bình, Ngọc Hương…

Theo đánh giá của đại diện Box Office Vietnam, Quỷ nhập tràng 2 tiếp nối thành công của phần 1, thu về hơn 50 tỉ trong 3 ngày cuối tuần và dễ đạt mục tiêu trăm tỉ trong tuần này. “Sau Cù lao xác sống không đạt doanh thu như kỳ vọng, đạo diễn Nguyễn Thành Nam (Pom Nguyễn) đã trở lại mạnh mẽ. Và Quỷ nhập tràng hứa hẹn sẽ là thương hiệu mang về doanh thu khủng trong thời gian tới. Sức hút của phim cho thấy nhu cầu thưởng thức các nội dung kinh dị của khán giả Việt vẫn còn đang cao”, phía Box Office Vietnam cho hay.

Sau khi tạo hiệu ứng tốt trong những ngày đầu ra rạp, Tài bị Quỷ nhập tràng 2 vượt mặt. Hiện tại, phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến hiện đứng thứ 2 về doanh thu trong ngày lẫn doanh thu cuối tuần. Theo số liệu tham khảo, dự án này thu về gần 20 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần và sẽ sớm đạt mục tiêu trăm tỉ trong thời gian tới. Phía Box Office Vietnam dự đoán Mai Tài Phến sẽ đứng vào hàng ngũ các nhà làm phim Việt có tác phẩm đầu tay đạt 100 tỉ đồng.

Tài hiện tại thu hơn 93 tỉ đồng, Mai Tài Phến sắp trở thành đạo diễn có phim đầu tay chạm mốc trăm tỉ Ảnh: NSX

Trước đó, khi chia sẻ về Tài, Mỹ Tâm chia sẻ so với thời điểm thực hiện Chị trợ lý của anh, cô hiện tại đã có nhiều kinh nghiệm hơn, tâm thế thoải mái và tự tin hơn. Khi bắt đầu dự án, cô cực kỳ nghiêm túc, có kế hoạch rõ ràng và đặc biệt chú trọng yếu tố con người. Bên cạnh đó, cô cũng cho phép mình được "chiều chuộng" bản năng khi tìm kiếm cảm hứng sáng tạo.

“Tâm nghĩ đầu tiên mình phải xác định rõ đam mê và mục tiêu của mình là gì. Phải tin vào bản thân và kiên trì trên con đường đó. Các bạn phải có kỷ luật bản thân. Có tài năng thì càng phải kỷ luật để đẩy mạnh cái tài năng đó hơn. Kể cả những bạn thấy mình chưa có tài năng nhưng có đam mê, sự kỷ luật và kiên trì vẫn có thể đưa bạn trở thành một ngôi sao”, Mỹ Tâm chia sẻ trong chương trình Phụ nữ làm film.

Các phim còn lại nằm trong top 5 doanh thu cuối tuần lần lượt là Cú nhảy kỳ diệu (16,8 tỉ đồng), Thỏ ơi (4,1 tỉ đồng), Cảm ơn người đã thức cùng tôi (2,3 tỉ đồng). Theo Box Office Vietnam, tuần này có nhiều tác phẩm mới ra mắt, điển hình như Project Hail Mary đang được đánh giá rất tốt trên các nền tảng. Trong khi đó, phim Bus: Chuyến xe một chiều đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Luk Vân, còn Scream 7 đưa các nhân vật quen thuộc từ phần đầu trở lại.