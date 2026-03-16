Nhan sắc nữ diễn viên đóng cảnh 'gây sốc' trong phim kinh dị 18+

Góp mặt trong phim kinh dị 'Quỷ nhập tràng 2', Ngọc Hương gây chú ý với phân đoạn ăn lươn sống. Nữ diễn viên chia sẻ trong quá trình quay, cô nhận được sự hỗ trợ từ ê kíp và đồng nghiệp.
Từ khi ra mắt, Quỷ nhập tràng 2vượt qua nhiều đối thủ để dẫn đầu phòng vé về mặt doanh thu. Tính đến thời điểm hiện tại, tác phẩm do Pom Nguyễn làm đạo diễn đã thu về hơn 71 tỉ đồng sau vài ngày ra rạp, được dự đoán sẽ chạm mốc trăm tỉ đồng trong vài ngày tới. Ngoài dàn diễn viên nhiều kinh nghiệm như Đào Anh Tuấn, Phương Bình, Vân Dung, Quang Tuấn, Khả Như… sự góp mặt của Ngọc Hương trong vai chính của phim được nhiều người quan tâm.
Nhan sắc của diễn viên Ngọc Hương
Theo Ngọc Hương, chính Quang Tuấn, Khả Như là người tạo mối duyên để cô tham gia Quỷ nhập tràng 2. Khi ê kíp cần một diễn viên nữ có gương mặt, ngoại hình hao hao giống với Khả Như, mọi người đã giới thiệu Ngọc Hương để thử sức. "Có những cảnh quay chị Như đã thực hiện tốt ở phần 1 nên tôi cũng áp lực. May mắn là chị đã truyền tải những kinh nghiệm để tôi làm tốt các phân đoạn được giao", cô tâm sự
