Nhan sắc nữ diễn viên đóng cảnh 'gây sốc' trong phim kinh dị 18+

Thạch Anh
Thạch Anh
16/03/2026 10:35 GMT+7

Góp mặt trong phim kinh dị 'Quỷ nhập tràng 2', Ngọc Hương gây chú ý với phân đoạn ăn lươn sống. Nữ diễn viên chia sẻ trong quá trình quay, cô nhận được sự hỗ trợ từ ê kíp và đồng nghiệp.

Từ khi ra mắt, Quỷ nhập tràng 2 vượt qua nhiều đối thủ để dẫn đầu phòng vé về mặt doanh thu. Tính đến thời điểm hiện tại, tác phẩm do Pom Nguyễn làm đạo diễn đã thu về hơn 71 tỉ đồng sau vài ngày ra rạp, được dự đoán sẽ chạm mốc trăm tỉ đồng trong vài ngày tới. Ngoài dàn diễn viên nhiều kinh nghiệm như Đào Anh Tuấn, Phương Bình, Vân Dung, Quang Tuấn, Khả Như… sự góp mặt của Ngọc Hương trong vai chính của phim được nhiều người quan tâm.

Nhan sắc của diễn viên Ngọc Hương

Trong Quỷ nhập tràng 2, Ngọc Hương vào vai Mỹ Ngọc - em gái của Minh Như (Khả Như thủ vai). Cô bị một thế lực ma quỷ khống chế, dẫn đến nhiều bi kịch trong gia đình. Trước đó, Ngọc Hương từng tham gia biểu diễn ở sân khấu kịch, đồng thời góp mặt trong một số dự án phim như: Nụ hôn bạc tỉ, Dưới đáy hồ, Hoàng tử quỷ…

Với Ngọc Hương, Mỹ Ngọc là vai diễn lớn trong sự nghiệp. Trước đó, cô từng làm việc với Quang Tuấn, Khả Như nên dễ tạo sự kết nối trong phim. "Ngoài đời, hai anh chị rất thương tôi. Tôi nghĩ đó là một lợi thế của mình khi hóa thân vào vai diễn này", cô nói

Theo Ngọc Hương, chính Quang Tuấn, Khả Như là người tạo mối duyên để cô tham gia Quỷ nhập tràng 2. Khi ê kíp cần một diễn viên nữ có gương mặt, ngoại hình hao hao giống với Khả Như, mọi người đã giới thiệu Ngọc Hương để thử sức. "Có những cảnh quay chị Như đã thực hiện tốt ở phần 1 nên tôi cũng áp lực. May mắn là chị đã truyền tải những kinh nghiệm để tôi làm tốt các phân đoạn được giao", cô tâm sự

Cũng theo Ngọc Hương, mọi so sánh giữa cô và Khả Như đều khập khiễng. Nữ diễn viên cho rằng đàn chị có nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất, trong khi bản thân mang đến sự mới mẻ cho người xem. "Những gì có thể học hỏi được thì tôi sẽ không ngại trau dồi. Vì nếu như làm không được, người buồn nhất chưa hẳn là tôi mà là những người tin tưởng, trao cho tôi cơ hội này. Điều đó bắt buộc tôi phải làm tốt", cô nhấn mạnh

Về phân đoạn ăn lươn sống gây ám ảnh trong phim, Ngọc Hương tiết lộ gia đình cũng hoang mang khi cô mạnh dạn thực hiện. Theo nữ diễn viên, trong quá trình quay hình, cô nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ ê kíp. Bản thân người đẹp cũng đã chuẩn bị tâm lý để làm tốt cảnh quay này. "Đây là phân cảnh đặc biệt nên bắt buộc tôi phải làm được", cô nói

Ngọc Hương chia sẻ thêm cô phải thực hiện 4-5 lần mới nhận được sự "gật đầu" từ đạo diễn. "Chỉ những góc máy cận tôi mới ăn thật, còn với những góc quay khác thì tôi chỉ cầm trên tay. Con lươn vẫn còn sống hoàn toàn nên tôi phải được bảo hộ. Tôi cứ thế mà làm thôi. So với lúc đọc kịch bản, quá trình quay hình thực tế khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi trước đó. Khi ê kíp cầm một thùng lươn nuôi, tôi khá sốc", cô bật mí sau hậu trường

Là diễn viên trẻ lại đảm nhận vai chính, đóng cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội, Ngọc Hương không tránh khỏi áp lực. Cô kể thời điểm đọc kịch bản cùng mọi người, bản thân vẫn chưa tin mình được trao cơ hội này. "Trong quá trình làm việc chung, tôi hạnh phúc khi nhận được sự hỗ trợ của các cô chú, anh chị. Đó là sự may mắn đối với tôi trong chặng đường làm nghề", Ngọc Hương trải lòng

Được nhận xét có nét giống với Khả Như, Ngọc Hương không xem đây là bất lợi khi làm nghề. Bằng chứng là ở hiện tại, nữ diễn viên được trao cơ hội đóng chính phim điện ảnh. Cô chia sẻ: "Tôi không ngại thay đổi màu tóc, kiểu trang điểm để mang đến sự mới mẻ cho khán giả qua từng vai diễn"

Nghệ sĩ Vân Dung bất ngờ tái xuất, Khả Như gây ám ảnh trong phim kinh dị

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
