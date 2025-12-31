Thanh Hương, Vân Trang mặc gợi cảm khoe dáng trên thảm đỏ 'Thiên đường máu'

Thảm đỏ sự kiện ra mắt phim điện ảnh 'Thiên đường máu' quy tụ dàn diễn viên như Thanh Hương, Vân Trang, Hoài Lâm, Quang Tuấn...
Tối 30.12, phim điện ảnh Thiên đường máu chính thức ra mắt tại TP.HCM, thu hút sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như Hoàng Trinh, Thanh Hương, Quang Tuấn, Hoài Lâm, Vân Trang… Đây là tác phẩm khai thác đề tài lừa đảo người Việt sang nước ngoài với hình thức “việc nhẹ lương cao”, do Hoàng Tuấn Cường làm đạo diễn, chính thức khởi chiếu tại các rạp từ 30.12.
Dàn sao quy tụ tại thảm đỏ 'Thiên đường máu'
Trong phần giao lưu với truyền thông sau suất chiếu đầu tiên, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết bộ phim được xây dựng từ rất nhiều tình tiết, câu chuyện có thật ngoài đời. "90% những câu chuyện được kể trên phim là sự thật. Ê kíp có sáng tạo ở trong đó nhưng tất cả đều từ những câu chuyện được nghe, được thấy để có thể làm nên dự án này", đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết. Anh cũng hé lộ trong phim có những chi tiết rất nhỏ nhưng khi tình cờ được nghe kể khiến anh rất cảm xúc và muốn đưa vào tác phẩm.
Cũng theo đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thông điệp lớn nhất mà anh muốn gửi gắm thông qua bộ phim đó là lời cảnh tỉnh cho giới trẻ. Anh hy vọng Thiên đường máu sẽ được phát hành không chỉ ở thị trường Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác.
Là phim khai thác về vấn nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài làm việc, theo đạo diễn Hoàng Tuấn Cường điều đó vừa có lợi thế đồng thời cũng có những bất lợi. Khi thực hiện dự án này anh và các thành viên trong ê kíp biết sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn để có thể chuyển tải hết được câu chuyện mình muốn kể, cảm xúc mình muốn truyền tải.
