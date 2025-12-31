Thanh Hương, Vân Trang mặc gợi cảm khoe dáng trên thảm đỏ 'Thiên đường máu'

Tối 30.12, phim điện ảnh Thiên đường máu chính thức ra mắt tại TP.HCM, thu hút sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như Hoàng Trinh, Thanh Hương, Quang Tuấn, Hoài Lâm, Vân Trang… Đây là tác phẩm khai thác đề tài lừa đảo người Việt sang nước ngoài với hình thức “việc nhẹ lương cao”, do Hoàng Tuấn Cường làm đạo diễn, chính thức khởi chiếu tại các rạp từ 30.12.

Dàn sao quy tụ tại thảm đỏ 'Thiên đường máu'

Dàn diễn viên Thiên đường máu hội ngộ trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim. Ngoài Quang Tuấn (thứ hai từ trái sang), tác phẩm này còn đánh dấu sự trở lại của Hoài Lâm (vest trắng) sau quãng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng Ảnh: NSX

Hồ Bích Trâm nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả sau khi sinh con. Thời gian qua, cô chủ yếu hoạt động kinh doanh, dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm nhỏ. Tại sự kiện, nữ diễn viên quen thuộc của phim truyền hình phía Nam có dịp đọ sắc cùng dàn mỹ nhân như Thanh Hương, Bích Ngọc, Hoàng Yến... Ảnh: NSX

Linh Phi mặc gợi cảm đến ủng hộ dự án mới của chồng. Trước đó, Quang Tuấn từng chia sẻ với chúng tôi về việc người bạn đời gác lại niềm đam mê nghệ thuật để vun vén gia đình, từ đó anh an tâm hơn khi thực hiện các dự án phim. Nam diễn viên trân trọng những đóng góp của vợ cho thành công của anh hiện tại Ảnh: NSX

Ca sĩ Ngọc Liên (thứ hai từ phải sang) đến chúc mừng chồng là đạo diễn Hoàng Tuấn Cường chính thức trình làng phim điện ảnh Thiên đường máu sau quãng thời gian ấp ủ Ảnh: NSX

Thanh Hương khoe đường cong quyến rũ trong thiết kế váy bó sát. Thời gian qua, nữ diễn viên tích cực tham gia các dự án điện ảnh sau khi đã ghi dấu ấn ở lĩnh vực phim truyền hình, trong đó phải kể đến Tìm xác: Ma không đầu, Thiên đường máu và sắp tới là Mùi phở Ảnh: NSX

Vân Trang diện thiết kế váy bó sát chất liệu xuyên thấu đến chúc mừng dàn diễn viên Thiên đường máu. Trong ảnh, nữ diễn viên có dịp hội ngộ Sỹ Toàn - người chuyên được giao vai ác trên màn ảnh rộng. Dù đã là mẹ 4 con song Vân Trang vẫn giữ được vóc dáng thon thả. Cô khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân Ảnh: NSX

Trong phần giao lưu với truyền thông sau suất chiếu đầu tiên, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết bộ phim được xây dựng từ rất nhiều tình tiết, câu chuyện có thật ngoài đời. "90% những câu chuyện được kể trên phim là sự thật. Ê kíp có sáng tạo ở trong đó nhưng tất cả đều từ những câu chuyện được nghe, được thấy để có thể làm nên dự án này", đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết. Anh cũng hé lộ trong phim có những chi tiết rất nhỏ nhưng khi tình cờ được nghe kể khiến anh rất cảm xúc và muốn đưa vào tác phẩm.

Cũng theo đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thông điệp lớn nhất mà anh muốn gửi gắm thông qua bộ phim đó là lời cảnh tỉnh cho giới trẻ. Anh hy vọng Thiên đường máu sẽ được phát hành không chỉ ở thị trường Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác.

Là phim khai thác về vấn nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài làm việc, theo đạo diễn Hoàng Tuấn Cường điều đó vừa có lợi thế đồng thời cũng có những bất lợi. Khi thực hiện dự án này anh và các thành viên trong ê kíp biết sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn để có thể chuyển tải hết được câu chuyện mình muốn kể, cảm xúc mình muốn truyền tải.