Cháu nuôi Hoài Linh tiết lộ lý do đi thi 'The Face'

Xuất hiện tại vòng tuyển chọn The Face Vietnam 2026 khu vực TP.HCM, Võ Đăng Khoa thu hút sự chú ý khi quyết định thử sức ở một sân chơi hoàn toàn mới sau nhiều năm hoạt động với vai trò diễn viên, nhà sản xuất phim.

Võ Đăng Khoa: Nổi tiếng không phải là thế mạnh ở The Face

Cháu nuôi danh hài Hoài Linh cho biết anh tham gia chương trình với mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn và kiểm chứng năng lực của bản thân trong một môi trường cạnh tranh. Trước đây anh chủ yếu hoạt động ở những dự án do mình làm chủ hoặc giữ vai trò dẫn dắt, còn The Face là cơ hội để ‘đá sân khách’ và trải nghiệm những thử thách mới.

Trước ý kiến cho rằng việc đã được nhiều khán giả biết đến là lợi thế, Võ Đăng Khoa lại có quan điểm ngược lại. Anh cho rằng một chương trình như The Face thường tìm kiếm những gương mặt mới, vì vậy sự quen mặt đôi khi lại là bất lợi. Nam diễn viên khẳng định điều giúp mình tự tin không phải là độ nổi tiếng hay sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, mà là những trải nghiệm tích lũy sau hơn 10 năm làm nghề.

Cháu nuôi của NSƯT Hoài Linh - diễn viên Võ Đăng Khoa (trái) tại vòng tuyển chọn The Face Vietnam 2026 ẢNH: D.T

Bên cạnh đó, Võ Đăng Khoa cũng bày tỏ mong muốn được thể hiện bằng năng lực thay vì tạo chú ý bằng ồn ào. Anh thừa nhận truyền hình thực tế thường gắn liền với drama, nhưng hy vọng nếu có tranh luận thì đó sẽ là những câu chuyện xuất phát từ năng lực và quá trình thi đấu, thay vì những chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý của khán giả.

Võ Đăng Khoa sinh năm 1992, trưởng thành từ sân khấu kịch Hồng Vân, sau đó được khán giả biết đến với loạt web drama Tay buôn buông tay, Ghe bẹo ghẹo ai... khai thác cuộc sống miền Tây. Bên cạnh đó anh còn là một doanh nhân, sản xuất phim.