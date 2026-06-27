Nam Anh trải lòng về Nam Em sau đăng quang Miss Cosmo TP.HCM

Sau khi đăng quang Miss Cosmo TP.HCM 2026, Nam Anh có những thay đổi rõ rệt trong cách nhìn nhận và ứng xử trước công chúng. Ở thời điểm hiện tại, cô nghiêng nhiều hơn về việc rèn luyện nội tâm và giữ sự cân bằng trong cảm xúc. Trải qua thời gian dài thực hành thiền định, người đẹp hình thành thói quen quan sát cảm xúc thay vì phản ứng vội vàng, từ đó giúp cô duy trì sự bình tĩnh trước áp lực của danh hiệu và những kỳ vọng đi kèm.

Nam Anh trải lòng về Nam Em sau đăng quang

Với Nam Anh, việc giữ tâm thế ổn định không chỉ giúp bản thân thích nghi với vai trò mới mà còn là cách để tránh những ảnh hưởng tiêu cực từ những biến động bên ngoài. Với cô, mỗi trải nghiệm trong giai đoạn này đều là cơ hội để hoàn thiện bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Bên cạnh hành trình cá nhân, mối quan hệ giữa Nam Anh và em gái Nam Em tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Người đẹp chia sẻ rằng em gái là một phần quan trọng trong hành trình đến với cuộc thi, đồng thời nhìn nhận những thăng trầm mà Nam Em trải qua như một phần tất yếu trong quá trình trưởng thành của mỗi con người. Từ góc nhìn cá nhân, cô bày tỏ mong muốn công chúng có thể tiếp cận câu chuyện bằng sự bao dung và thấu hiểu hơn em gái của mình.

Khoảnh khắc Nam Anh - Nam Em tại chung kết Miss Cosmo TP.HCM 2026

Nam Anh (tên thật Nguyễn Thị Lệ Nam, sinh năm 1996) đăng quang Hoa khôi Miss Cosmo TP.HCM 2026 vào tối 19.6. Trước đó, cô từng giành Quán quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018 và lọt Top 9 The Face Vietnam cùng năm. Năm 2022, người đẹp tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành giải Best Face, đồng thời vào Top 10 chung cuộc. Đến Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024, Lệ Nam tiếp tục ghi dấu với thành tích Top 10. Cô còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, thử sức ở diễn xuất và ca hát, theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

Trong cùng cuộc thi năm nay, em gái song sinh của cô là Nguyễn Thị Lệ Nam Em cũng giành danh hiệu Á khôi 1 Miss Cosmo TP.HCM 2026.