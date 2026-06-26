Quế Trân hạnh phúc vì đàn em yêu cải lương

Bên cạnh việc NSND Quế Trân tái hiện những vở cải lương kinh điển của cha là cố NSND Thanh Tòng như Câu thơ yên ngựa, Bức ngôn đồ Đại Việt... thì cô còn thực hiện series Nghệ thuật & chạm với mong muốn giúp khán giả trẻ hiểu và thêm yêu bộ môn nghệ thuật cải lương.

Trong chương trình này, NSND Quế Trân không chỉ đầu tư công phu cho từng tiết mục mà còn tập nhảy hiện đại, học cách đọc rap để tạo nên những điểm nhấn mới lạ cho các màn trình diễn. Bên cạnh đó, con gái của NSND Thanh Tòng còn kết hợp cải lương tuồng cổ với nhạc trẻ thông qua các bài song ca với Võ Hạ Trâm, Tia, Quân Pino... để GenZ dễ dàng tiếp cận với bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

NSND Quế Trân làm mới cải lương tuồng cổ Ảnh: NVCC

Theo NSND Quế Trân, điều khiến cô cảm thấy vui nhất là khi biết các ca sĩ hiện nay đều dành tình yêu cho cải lương và luôn "cháy" hết mình trên sân khấu. Đặc biệt, khi nghe Võ Hạ Trâm bày tỏ mong muốn hát một câu cải lương, con gái của NSND Thanh Tòng cảm thấy vô cùng trân trọng và hạnh phúc.

NSND Quế Trân bộc bạch: "Trân và các bạn nghệ sĩ bây giờ luôn mong muốn phải làm sao để cải lương tiếp cận được khán giả trẻ. Mình đã làm một dự án cho gia tộc, lưu giữ lại các tác phẩm kinh điển cho gia đình rồi thì bây giờ mình phải phát triển, không thể giậm chân tại chỗ. Hiện tại, tôi luôn mong muốn làm được gì đó cho sân khấu cải lương. Tôi luôn muốn mang cải lương đến cho khán giả thế hệ tiếp nối để cải lương có sức sống dài hơn và bền bỉ hơn".

NSND Quế Trân đọc rap, nhảy hiện đại làm mới cải lương. Tập 4 của chương trình Nghệ thuật & chạm với chủ đề Cô đào được phát sóng trên YouTube vào ngày 26.6.



