NSND Quế Trân xúc động nhắc về cố NSND Thanh Tòng

Sau thành công của vở Câu thơ yên ngựa, NSND Quế Trân tiếp tục góp mặt trong tuồng cải lương Bức ngôn đồ Đại Việt được dàn dựng bởi NSƯT Hoa Hạ.

NSND Quế Trân xúc động nhớ về ba

Tác phẩm này là sự kết tinh tâm huyết của ba thế hệ tác giả Hà Văn Cầu, Loan Thảo và NSND Thanh Tòng, những người đã dành trọn đời để bảo tồn và phát triển dòng cải lương tuồng cổ. Vở diễn có nội dung ca ngợi Ngũ hổ tướng của Trần Hưng Đạo trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông, trong đó có danh tướng Nguyễn Địa Lô và con là Nguyễn Phục. NSND Quế Trân đảm nhiệm vai Bảo Trâm, vợ của Nguyễn Phục. Cô là một người có lòng yêu nước và cảm thấy xấu hổ khi phát hiện chồng lầm đường lạc lối, cấu kết với ngoại bang.

NSND Quế Trân trong tuồng cải lương Bức ngôn đồ Đại Việt ẢNH: MINH HY

Xuyên suốt vở diễn, NSND Quế Trân vừa cho thấy sự mềm mỏng ôn nhu của một người vợ thủy chung nhưng có phần cứng rắn khi thuyết phục chồng nhận ra sai lầm và hiểu rằng bản thân chỉ là “con cờ” trong tay quân địch.

Khi tham gia vở cải lương này, Quế Trân đặt kỳ vọng rằng mang lại nét mới, giúp khán giả trẻ hiểu về cải lương và lịch sử của dân tộc. Hơn thế nữa, đây là một “món quà đặc biệt” cô muốn gửi đến cố NSND Thanh Tòng nhân ngày giỗ của ông cũng như kỷ niệm 100 năm gia tộc Minh Tơ gắn bó với nghề sân khấu truyền thống.