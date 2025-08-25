Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
NSND Bạch Tuyết hát cải lương ra sao ở tuổi 80?
Video Giải trí

NSND Bạch Tuyết hát cải lương ra sao ở tuổi 80?

Diệu Tú
Diệu Tú
25/08/2025 19:59 GMT+7

Tối 25.8 tại TP.HCM, Sao nhập ngũ concert 2025 diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Soobin Hoàng Sơn, Jun Phạm, Chi Pu, Thanh Duy, Duy Khánh, Hòa Minzy, Trúc Nhân… Chương trình thu hút đông đảo khán giả và gây chú ý với màn xuất hiện, trình diễn đặc biệt của NSND Bạch Tuyết.

NSND Bạch Tuyết hát cải lương ra sao ở tuổi 80?

NSND Bạch Tuyết hát cải lương ra sao ở tuổi 80?

Tối 25.8 tại Công viên Sáng Tạo (TP.HCM), hàng nghìn khán giả tham dự Sao nhập ngũ concert 2025. Chương trình mang đến nhiều tiết mục biểu diễn sôi động của các nghệ sĩ: NSND Bạch Tuyết, Soobin Hoàng Sơn, Trang Pháp, Jun Phạm, Chi Pu, Thanh Duy, Duy Khánh, Hòa Minzy, Trúc Nhân… đồng thời khắc họa hình ảnh người lính, tinh thần đồng đội và tình yêu Tổ quốc qua âm nhạc.

NSND Bạch Tuyết diễn concert ở tuổi 80

Chương trình kết hợp hài hòa yếu tố giải trí và giá trị giáo dục, mang đến nhiều màn trình diễn đặc sắc về tình yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc và tiếp nối truyền thống cha anh. Đặc biệt là sự xuất hiện của NSND Bạch Tuyết cùng rapper Pháo trong tiết mục Nam quốc sơn hà khiến khán giả đầy bất ngờ. 

Sinh năm 1945, nghệ sĩ Bạch Tuyết vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ với giọng hát cải lương đầy nội lực và cảm xúc. "Cải lương chi bảo" không chỉ giữ trọn vẹn sự tinh tế, ngọt ngào trong từng câu chữ mà còn truyền tải được kinh nghiệm và chiều sâu của cả một đời làm nghề. Bà vẫn miệt mài cống hiến, làm mới bản thân, khẳng định tình yêu và đam mê bất diệt với bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

NSND Bạch Tuyết diễn concert ở tuổi 80 - Ảnh 1.

NSND Bạch Tuyết cùng rapper Pháo trong tiết mục Nam quốc sơn hà

ẢNH: BTC

Concert khép lại với những giai điệu hào hùng, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả về một chương trình giải trí giàu ý nghĩa nhân văn và tinh thần yêu nước.

