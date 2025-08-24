Lãnh Thanh tiết lộ sức khỏe hậu liệt dây thần kinh số 7

Tối 23.8 tại TP.HCM, bộ phim điện ảnh cổ trang tâm linh Khế ước bán dâu của đạo diễn Lê Văn Kiệt với sự tham gia của các diễn viên như NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Lãnh Thanh, Hữu Vi, Lâm Thanh Mỹ… chính thức được giới thiệu đến khán giả.

Dàn diễn viên phim Khế ước bán dâu ẢNH: ĐPCC

Bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, xoay quanh nhân vật Nhài (do Lâm Thanh Mỹ thủ vai), một cô gái trẻ vừa được gả vào gia tộc họ Vũ, để rồi vô tình bị cuốn vào một khế ước kinh hoàng với quỷ dữ. Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 12.9.2025.

Tại buổi ra mắt, diễn viên Lãnh Thanh đã có những chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại hậu liệt dây thần kinh số 7 hồi tháng 5.2025.