Lãnh Thanh tiết lộ sức khỏe hậu liệt dây thần kinh số 7
Diệu Tú
Diệu Tú
24/08/2025 20:00 GMT+7

Trong buổi ra mắt phim điện ảnh 'Khế ước bán dâu' của đạo diễn Lê Văn Kiệt, nam diễn viên Lãnh Thanh tiết lộ sức khỏe hậu liệt dây thần kinh số 7 hồi tháng 5.2025.

Tối 23.8 tại TP.HCM, bộ phim điện ảnh cổ trang tâm linh Khế ước bán dâu của đạo diễn Lê Văn Kiệt với sự tham gia của các diễn viên như NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Lãnh Thanh, Hữu Vi, Lâm Thanh Mỹ… chính thức được giới thiệu đến khán giả.

Lãnh Thanh tiết lộ sức khỏe hậu liệt dây thần kinh số 7 - Ảnh 1.

Dàn diễn viên phim Khế ước bán dâu

ẢNH: ĐPCC

Bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, xoay quanh nhân vật Nhài (do Lâm Thanh Mỹ thủ vai), một cô gái trẻ vừa được gả vào gia tộc họ Vũ, để rồi vô tình bị cuốn vào một khế ước kinh hoàng với quỷ dữ. Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 12.9.2025.

Tại buổi ra mắt, diễn viên Lãnh Thanh đã có những chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại hậu liệt dây thần kinh số 7 hồi tháng 5.2025.

Lãnh Thanh tiết lộ sức khỏe hậu liệt dây thần kinh số 7 - Ảnh 2.

Diễn viên Lãnh Thanh sau bị liệt dây thần kinh số 7

ẢNH: ĐPCC

Trước những cáo buộc và thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội, rapper Negav, tên thật là Đặng Thành An, được cho đã có động thái pháp lý nhằm bảo vệ danh dự và uy tín. Tuy nhiên ngay sau đó Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã có phản hồi bất ngờ.

Lãnh Thanh Khế ước bán dâu Hữu Vi điện ảnh Lâm Thanh Mỹ
