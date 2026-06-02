NSND Quế Trân 'phá cách' với nghệ thuật cải lương

Minh Hy
02/06/2026 18:44 GMT+7

Với mong muốn mang cải lương đến gần khán giả, NSND Quế Trân đầu tư sản xuất dự án 'Nghệ thuật & chạm'. Trong chương trình này, con gái của NSND Thanh Tòng kết hợp cải lương với nhiều thể loại nhạc hiện đại như rap, EDM... để mang lại 'làn gió mới' cho bộ môn nghệ thuật truyền thống.

NSND Quế Trân hợp tác với Võ Hạ Trâm

Sau thời gian ấp ủ, NSND Quế Trân công bố chương trình Nghệ thuật & chạm gồm 6 tập. Bên cạnh những tiết mục ca nhạc, khán giả còn lần đầu nhìn thấy một NSND Quế Trân "vất vả" tập nhảy hiện đại. Cô thừa nhận những động tác này khác hoàn toàn với vũ đạo của cải lương nên bản thân chưa thể làm quen được ngay từ đầu. Song song đó, người xem còn chứng kiến những cảm xúc bỡ ngỡ khi một số ca sĩ trẻ lần đầu hát vọng cổ với sự dẫn dắt tâm huyết từ các tiền bối.

NSND Quế Trân 'phá cách' với nghệ thuật cải lương - Ảnh 1.

NSND Quế Trân mong muốn mang cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ

Ảnh: NSX CUNG CẤP

Chia sẻ về chương trình này, NSND Quế Trân cho biết: "Tôi đã ấp ủ dự án này trong một thời gian rất dài. Bên cạnh việc phục dựng lại nhiều tác phẩm của ba là cố NSND Thanh Tòng, tôi luôn mong muốn có thêm một dự án mới mẻ, trẻ trung hơn để có thể tiếp cận khán giả trẻ. Tôi nghĩ không có gì tốt hơn việc để chính các bạn trẻ cùng tham gia hát cải lương. Chính các bạn hiểu khán giả trẻ đang nghe gì, thích gì, từ đó có thể kết nối những điều đó với cải lương hay âm nhạc truyền thống".

NSND Quế Trân 'phá cách' với nghệ thuật cải lương - Ảnh 2.

Võ Hạ Trâm lần đầu kết hợp với Quế Trân

Ảnh: NSX CUNG CẤP

Theo Quế Trân, điều cô cảm thấy vui nhất là khi biết các ca sĩ trẻ đều dành tình yêu cho cải lương và luôn biểu diễn hết mình trong từng tiết mục. Đặc biệt, khi nữ nghệ sĩ nghe Võ Hạ Trâm muốn thử hát một câu cải lương, cô cảm thấy rất trân trọng và hạnh phúc. "Tôi không đặt nặng việc khán giả phải yêu cải lương ngay lập tức. Trong không gian của dự án này, các bạn biết thêm một chút về vọng cổ, hiểu được một động tác vũ đạo sân khấu... đó đã là hạnh phúc. Tôi muốn chạm nhẹ vào cảm xúc khán giả, chạm vào ký ức, bản sắc và cả tương lai", con gái của NSND Thanh Tòng tâm sự.

Nghệ thuật & chạm quy tụ dàn ca sĩ trẻ tạo nên những màn kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại. Theo đó, ca sĩ TIA mang màu sắc hiện đại của dòng nhạc trap vào tiết mục Chạm ngũ cung. Trong khi Quân Pino thử sức với các bài lý mang âm hưởng Nam bộ dù anh xuất thân từ gia đình nghệ thuật hát chèo miền Bắc. Bên cạnh đó, dự án cũng có sự tham gia của các gương mặt trẻ như rapper Tiêu Minh Phụng và TikToker Bin Yet.

Lý do NSND Quế Trân sống kín tiếng ở tuổi 45

Được sinh ra trong 'cái nôi' của bộ môn nghệ thuật cải lương, NSND Quế Trân cố gắng gìn giữ và phát huy truyền thống của gia đình. Xuyên suốt nhiều năm làm nghề, cô cũng giữ kín chuyện đời tư để có cuộc sống bình yên.

