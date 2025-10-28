Cháu gái NSND Thanh Tòng: Từng chạnh lòng đến mức muốn bỏ nghề

Tôi cũng muốn được là chính mình

* Xin chào nghệ sĩ Lê Thanh Thảo! Gần đây, khi trở lại với vở diễn Bức ngôn đồ Đại Việt, chị có gặp khó khăn gì không?

- Nghệ sĩ cải lương Lê Thanh Thảo: Trong vở Bức ngôn đồ Đại Việt, tôi vào vai con của danh tướng Nguyễn Địa Lô do Võ Minh Lâm đảm nhận. Trong quá trình tập luyện, tôi và Võ Minh Lâm đối diện với nhiều khó khăn vì vừa ca vọng cổ vừa thể hiện vũ đạo. Vì vậy, chúng tôi lo sợ mình bị hụt hơi và không đủ sức khỏe mang đến màn vũ đạo suôn sẻ, đẹp mắt. Tuy nhiên, hai chị em đã cố gắng tập luyện để cống hiến cho khán giả tác phẩm trọn vẹn.

Nhiều năm qua, Lê Thanh Thảo miệt mài cống hiến, cùng gia đình gìn giữ bộ môn nghệ thuật cải lương Ảnh: Minh Hy

* Đối với những khán giả lớn tuổi, Lê Thanh Thảo đã để lại dấu ấn nhưng với những người trẻ yêu cải lương thì họ vẫn chưa biết nhiều về chị, dù chị trưởng thành trong gia tộc cải lương nổi tiếng. Điều này có làm chị chạnh lòng?

- Không sao cả, vì giới trẻ bây giờ có nhiều loại hình nghệ thuật để các bạn lựa chọn như nhạc trẻ, kịch nói... Con của tôi cũng nghe nhạc hiện đại giống như các bạn đồng trang lứa. Dẫu vậy, tôi vẫn hướng con của mình về bộ môn nghệ thuật cải lương của dòng tộc. Qua những vở tuồng do ông bà, cô chú, cha mẹ diễn thì con sẽ biết được lịch sử Việt Nam. Tôi nghĩ đến thời điểm nào đó, những vở tuồng này sẽ lan tỏa đến các bạn trẻ và các bạn ấy sẽ đến nhà hát cải lương Trần Hữu Trang để thưởng thức... Ngoài ra, các bạn trẻ sẽ hiểu và học lịch sử nhanh hơn, hiểu biết nhiều hơn thông qua các vở diễn nói về đề tài lịch sử nước nhà.

Những cô đào trong gia tộc cải lương Minh Tơ gồm NSND Quế Trân, NSƯT Tú Sương và Lê Thanh Thảo (từ phải sang trái) Ảnh: Minh HY

* Nhiều người gọi Lê Thanh Thảo là em của NSND Quế Trân, NSƯT Tú Sương, chị cảm thấy như thế nào về điều này?

- Điều này tôi quen từ lúc nhỏ nhưng nhiều khi mình cũng chạnh lòng và tự hỏi vì sao mình không được gọi đúng tên là Lê Thanh Thảo. Mọi người hay gọi tôi là cháu của bác Thanh Tòng hoặc em gái của chị Tú Sương. Thật ra, tôi cũng muốn là chính mình nhưng song song đó vẫn hãnh diện vì là con cháu trong gia tộc có 6 đời theo cải lương và có các chị gái rất giỏi. Cái gì hay của các chị thì mình học hỏi để từ đó nâng cao khả năng diễn xuất, đồng thời mình cũng hình thành tính cách của mình và hiện tại tôi đã được khán giả biết đến nhiều hơn.

Lê Thanh Thảo từng bán hàng online để trang trải cuộc sống

* Phải nhìn nhận một sự thật rằng sân khấu cải lương đã qua thời hoàng kim, một số nghệ sĩ làm thêm nhiều việc khác hoặc tận dụng mạng xã hội để tên tuổi của mình được lan tỏa. Vậy chị có từng thử làm những điều tương tự?

- Thời điểm dịch bệnh bùng phát, tôi không đi diễn được nên nhiều người khuyên tôi livestream để ca hát. Ở đó, tôi vừa được thoả mãn đam mê vừa được giao lưu với khán giả. Trong thời gian đó, tôi cũng trang trải được cuộc sống nhờ bán hàng online, cũng như được khán giả biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình không hợp với công việc này. Tổ nghề chỉ cho mình nghề hát thôi nên tôi thấy mình làm gì khác cũng không suôn sẻ cho lắm.

Lê Thanh Thảo là vợ của nghệ sĩ Điền Trung Ảnh: Minh Hy

* Mặc dù chồng Lê Thanh Thảo cũng là nghệ sĩ nhưng có khi nào anh thấy vợ chật vật nên khuyên chị đổi nghề khác không?

- Anh Trung là nghệ sĩ nên rất hiểu cho công việc của vợ. Mặc dù sức khỏe của tôi cũng yếu nhưng khi hoàn thành một vai diễn được khán giả yêu thích thì niềm hạnh phúc lớn hơn những nỗi lo. Vì vậy, vợ chồng chia sẻ những khó khăn, cực khổ lẫn nhau.

* Trong gia tộc cải lương của Lê Thanh Thảo, nhiều người có danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú còn chị có mong chờ điều đó?

- Chuyện này phải tùy duyên, mình không chọn lựa được và tôi tin đến một thời điểm mình sẽ đạt được những gì mình muốn. Dù mình có danh hiệu hay không mình vẫn phải cống hiến hết mình cho nghề. Điều tôi quan tâm là mình có diễn hay và được khán giả nhìn nhận, công nhận vai diễn của mình hay không.

* Từ khi còn nhỏ, chắc hẳn chị và các anh chị em trong gia đình được rèn luyện nghiêm khắc. Có ký ức tuổi thơ nào khiến chị nhớ mãi?

- Trong gia đình tôi, có ông ngoại và cậu năm Thanh Tòng rất khó tính. Dù mình đóng vai quân sĩ hay tì nữ mà không tập trung thì chắc chắn sẽ bị la. Lúc tôi còn nhỏ, có nghe mọi người kể nếu ai không tập trung diễn là ông ngoại cầm cây dùi trống quăng lên sân khấu. Còn đối với tôi, tôi không bị la như các chị nhưng tôi vẫn sợ. Tôi nghĩ nếu mình bị la chắc là không hát nổi nên tôi luôn cố gắng để mình không phạm lỗi.

* Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, vai diễn nào chị thấy ấn tượng nhất?

- Vai diễn trong vở Thanh xà Bạch xà. Đó là lần đầu tiên, tôi được cậu năm Thanh Tòng khen và khán giả cũng rất yêu mến.

Nghệ sĩ cải lương Lê Thanh Thảo cho biết mình chịu ảnh hưởng nhiều từ nét diễn của mẹ Ảnh: Minh Hy

* Điều răn dạy nào của những bậc tiền bối mà chị nhớ mãi?

- Đó là đạo đức nghề. Dù khán giả lớn hay nhỏ đều phải cúi đầu chào. Những nghệ sĩ trong nghề cũng đánh giá những lứa con cháu trong gia tộc là người có đạo đức và ngoan ngoãn, tôi cảm thấy mừng vì nhận được lời khen như thế. Cho nên, tôi cũng sẽ dạy con như vậy để giữ truyền thống này. Đối với con gái của tôi, tôi cũng cho bé tham gia chương trình của nhà hát Trần Hữu Trang hoặc khi gia đình cần hỗ trợ thì tôi cũng cho bé góp mặt. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tôi muốn cho bé học hành còn sau này bé thích điều gì thì tôi ủng hộ chứ không ép con làm theo những gì mình muốn.

* Là con cháu trong gia tộc cải lương lớn, chị chịu áp lực về trách nhiệm duy trì bộ môn nghệ thuật cải lương này như thế nào?

- Tôi có áp lực, nhiều khi mình cũng tủi thân và buồn về một vấn đề nào đó, nhiều lúc tôi còn muốn bỏ nghề. Tuy nhiên, nhờ khán giả thương và gia đình động viên nên tôi tiếp tục cống hiến dẫu biết rằng bộ môn nghệ thuật cải lương cũng khó khăn. Bây giờ, không còn nhiều người theo bộ môn này nên mình thấy mình có trách nhiệm và lấy đó làm động lực để bước tiếp.

Xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Lê Thanh Thảo!