Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Lý do NSND Quế Trân sống kín tiếng ở tuổi 45

Minh Hy
16/03/2026 11:51 GMT+7

Được sinh ra trong 'cái nôi' của bộ môn nghệ thuật cải lương, NSND Quế Trân cố gắng gìn giữ và phát huy truyền thống của gia đình. Xuyên suốt nhiều năm làm nghề, cô cũng giữ kín chuyện đời tư để có cuộc sống bình yên.

Ba mẹ là điểm tựa tinh thần cho Quế Trân

NSND Quế Trân là con gái của NSND Thanh Tòng, thuộc thế hệ thứ năm của gia tộc cải lương tuồng cổ Minh Tơ. Từ khi còn nhỏ, Quế Trân đã được ba chỉ dạy và sớm bén duyên với sân khấu cải lương. Năm 2024, cô được nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. "Nghe danh hiệu thì nhiều người nghĩ nghệ sĩ phải lớn tuổi, nhưng tôi đi hát từ rất sớm, gắn bó với sân khấu gần như cả cuộc đời", cô chia sẻ trong chương trình The Khang Show.

Lý do NSND Quế Trân sống kín tiếng ở tuổi 45 - Ảnh 1.

Ngoài nghệ thuật, Quế Trân còn kinh doanh nhà hàng chay

Trong gia đình, Quế Trân được ba mẹ chăm sóc kỹ lưỡng, mỗi khi cô đi diễn đều có mẹ đồng hành. Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Dù tôi đi diễn ở TP.HCM hay vùng sâu vùng xa thì mẹ luôn đi cùng trên từng cây số, ăn ngủ trên xe với tôi. Ngày xưa đi hát đại nhạc hội là di chuyển 5 - 6 địa điểm nhưng mẹ vẫn đi theo. Bây giờ, tuy mẹ không còn theo mình hằng đêm trong mỗi hoạt động nhưng mẹ vẫn hỏi thăm, chăm sóc con gái. Khi nào mình về đến nhà thì mẹ mới yên tâm đi ngủ, giống như ba ngày xưa cũng vậy. Ba mẹ là điểm tựa tinh thần rất lớn cho tôi".

Theo Quế Trân, ba mẹ chưa bao giờ áp đặt cô phải làm theo ý cả hai mà chỉ gợi ý, phân tích để cô nhận ra vấn đề và đưa ra quyết định đúng đắn. Tuy đôi lúc nữ nghệ sĩ 8X có tranh luận với ba mẹ nhưng đấng sinh thành không buồn giận vì điều đó cho thấy con gái là người có chính kiến.

Lý do NSND Quế Trân sống kín tiếng ở tuổi 45 - Ảnh 2.

Quế Trân cho biết nhịp sống của mình khá giản dị. Nếu không có lịch diễn, cô dành thời gian nấu ăn, ở bên cạnh mẹ

Sống kín tiếng là truyền thống của gia đình

Nói thêm về lý do giữ cuộc sống kín tiếng, Quế Trân thẳng thắn: "Lối sống kín đáo đã có từ thời ba tôi, giống như câu cha truyền con nối vậy. Tôi có quan sát mọi thứ xung quanh và thấy rằng mình sống kín tiếng một chút thì an toàn hơn. Đây không phải là tôi tránh né gì cả nhưng đó là cách sống của gia đình xưa nay. Hiện nay, tôi cũng thấy nhiều người cũng như thế". 

Trong trường hợp đối diện với những ồn ào, con gái của NSND Thanh Tòng chọn cách im lặng. Quế Trân thừa nhận cô là người đơn giản nên không có gu người yêu lý tưởng và cô muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên, cảm xúc của mình.

Lý do NSND Quế Trân sống kín tiếng ở tuổi 45 - Ảnh 3.

Quế Trân cho biết mình là người hơi nóng tính, thẳng thắn giống ba

Nhắc về con đường sự nghiệp, Quế Trân tâm sự mình yêu thích ca hát từ bé và được tham gia đoàn Đồng ấu Bạch Long. Tuy nhiên, có những giai đoạn cô phải tập trung học hành, vì thế chỉ được ba cho phép biểu diễn vào những dịp lễ, tết, nghỉ hè hoặc quay video những vai nhỏ. Thời điểm đó, nữ chính của vở diễn Câu thơ yên ngựa buồn vì không được ca hát nhưng vẫn nghe lời của ba hoàn thành tốt việc học.

Sau khi ba qua đời, Quế Trân cùng các cộng sự đã phục dựng hai tác phẩm nổi tiếng của ông là Câu thơ yên ngựa Bức ngôn đồ Đại Việt. Nữ nghệ sĩ ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy bộ môn nghệ thuật của dân tộc.

Nhan sắc và cuộc sống của NSND Quế Trân ở tuổi 44

Tuy không xuất hiện quá nhiều trên sân khấu cải lương hay các sự kiện giải trí nhưng tên tuổi NSND Quế Trân vẫn giữ được 'sức nóng' và được nhiều khán giả yêu mến trong nhiều năm qua.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận