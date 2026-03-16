Lý do NSND Quế Trân sống kín tiếng ở tuổi 45

Ba mẹ là điểm tựa tinh thần cho Quế Trân

NSND Quế Trân là con gái của NSND Thanh Tòng, thuộc thế hệ thứ năm của gia tộc cải lương tuồng cổ Minh Tơ. Từ khi còn nhỏ, Quế Trân đã được ba chỉ dạy và sớm bén duyên với sân khấu cải lương. Năm 2024, cô được nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. "Nghe danh hiệu thì nhiều người nghĩ nghệ sĩ phải lớn tuổi, nhưng tôi đi hát từ rất sớm, gắn bó với sân khấu gần như cả cuộc đời", cô chia sẻ trong chương trình The Khang Show.

Trong gia đình, Quế Trân được ba mẹ chăm sóc kỹ lưỡng, mỗi khi cô đi diễn đều có mẹ đồng hành. Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Dù tôi đi diễn ở TP.HCM hay vùng sâu vùng xa thì mẹ luôn đi cùng trên từng cây số, ăn ngủ trên xe với tôi. Ngày xưa đi hát đại nhạc hội là di chuyển 5 - 6 địa điểm nhưng mẹ vẫn đi theo. Bây giờ, tuy mẹ không còn theo mình hằng đêm trong mỗi hoạt động nhưng mẹ vẫn hỏi thăm, chăm sóc con gái. Khi nào mình về đến nhà thì mẹ mới yên tâm đi ngủ, giống như ba ngày xưa cũng vậy. Ba mẹ là điểm tựa tinh thần rất lớn cho tôi".

Theo Quế Trân, ba mẹ chưa bao giờ áp đặt cô phải làm theo ý cả hai mà chỉ gợi ý, phân tích để cô nhận ra vấn đề và đưa ra quyết định đúng đắn. Tuy đôi lúc nữ nghệ sĩ 8X có tranh luận với ba mẹ nhưng đấng sinh thành không buồn giận vì điều đó cho thấy con gái là người có chính kiến.

Sống kín tiếng là truyền thống của gia đình

Nói thêm về lý do giữ cuộc sống kín tiếng, Quế Trân thẳng thắn: "Lối sống kín đáo đã có từ thời ba tôi, giống như câu cha truyền con nối vậy. Tôi có quan sát mọi thứ xung quanh và thấy rằng mình sống kín tiếng một chút thì an toàn hơn. Đây không phải là tôi tránh né gì cả nhưng đó là cách sống của gia đình xưa nay. Hiện nay, tôi cũng thấy nhiều người cũng như thế".

Trong trường hợp đối diện với những ồn ào, con gái của NSND Thanh Tòng chọn cách im lặng. Quế Trân thừa nhận cô là người đơn giản nên không có gu người yêu lý tưởng và cô muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên, cảm xúc của mình.

Nhắc về con đường sự nghiệp, Quế Trân tâm sự mình yêu thích ca hát từ bé và được tham gia đoàn Đồng ấu Bạch Long. Tuy nhiên, có những giai đoạn cô phải tập trung học hành, vì thế chỉ được ba cho phép biểu diễn vào những dịp lễ, tết, nghỉ hè hoặc quay video những vai nhỏ. Thời điểm đó, nữ chính của vở diễn Câu thơ yên ngựa buồn vì không được ca hát nhưng vẫn nghe lời của ba hoàn thành tốt việc học.

Sau khi ba qua đời, Quế Trân cùng các cộng sự đã phục dựng hai tác phẩm nổi tiếng của ông là Câu thơ yên ngựa và Bức ngôn đồ Đại Việt. Nữ nghệ sĩ ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy bộ môn nghệ thuật của dân tộc.