NSND Quế Trân: Thần tượng lớn nhất đời tôi là ba Thanh Tòng

Quế Trân bày tỏ cô luôn xem việc hoạt động nghệ thuật như sứ mệnh nối tiếp gia tộc và sự nghiệp của NSND Thanh Tòng Ảnh: L.X

Thời gian qua, sân khấu cải lương mới Đại Việt kết hợp cùng gia tộc Minh Tơ liên tục nỗ lực phục dựng nhiều tác phẩm kinh điển của cải lương tuồng cổ. NSND Quế Trân cho biết việc đồng hành cùng sân khấu để tái dựng những vở diễn gắn liền tên tuổi đoàn Minh Tơ mang đến cho cô cảm xúc, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 100 năm gia tộc Minh Tơ gắn bó với nghề sân khấu truyền thống.

"Trước đây, ba tôi là cố NSND Thanh Tòng cùng với các cô chú nghệ sĩ đi trước đã dành rất nhiều tâm huyết tìm tòi, sáng tạo để Việt hóa hoàn toàn các yếu tố, hình thành nên dòng cải lương tuồng cổ thuần Việt, giàu bản sắc. Năm nay cũng kỷ niệm 100 năm của gia tộc Minh Tơ. Vì vậy, việc được tham gia dựng lại những tác phẩm ấy, tôi thấy mình thật sự may mắn và hạnh phúc", Quế Trân xúc động nói.

Nữ nghệ sĩ cho biết mỗi lần dựng vở, ê kíp đều học hỏi kinh nghiệm từ lớp nghệ sĩ đi trước, vừa cố gắng thổi vào đó hơi thở đương đại, mang tinh thần nghệ thuật của thế hệ trẻ nhưng vẫn giữ được chất cổ truyền. Sự nỗ lực ấy được khán giả và giới chuyên môn ghi nhận qua nhiều lời khen. Quế Trân chia sẻ: "Chúng tôi vừa được học những điều hay từ các bậc thầy đi trước, vừa có thêm đất để sáng tạo cho phù hợp thời đại. Không phải ai cũng có cơ hội được thử sức ở những vai khó, vai hay nên chúng tôi luôn trân trọng từng lần được đứng trên sân khấu như vậy. Nếu điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình này".

Quế Trân tâm sự cô có được như ngày hôm nay là nhờ có NSND Thanh Tòng nên luôn phải cố gắng để xứng đáng với gia đình Ảnh: FBNV

Theo nữ nghệ sĩ 8X, kho tàng tác phẩm cải lương tuồng cổ vẫn còn rất phong phú. Nếu có điều kiện thuận lợi, cô sẽ tiếp tục hành trình phục dựng các tác phẩm, làm giàu thêm đời sống sân khấu.

Quế Trân nhắc về cố NSND Thanh Tòng

Trong chặng đường theo đuổi sự nghiệp của mình, Quế Trân bày tỏ cô có nhiều người thầy đã giúp đỡ và cô biết ơn tất cả những người thầy đó. Nhưng người mà cô thần tượng lớn nhất trong cuộc đời chính là NSND Thanh Tòng. "Ba không những dạy tôi từng bước đi, từng động tác mà còn truyền tư duy, sự ứng biến, sáng tạo của ba trên sân khấu. Tôi quan sát, học lóm, bắt chước, rồi tích lũy thành kinh nghiệm cho mình trong hành trang nghệ thuật. Tôi lớn lên bằng những bài học ấy, rồi tiếp tục được thầy cô, đạo diễn, nghệ sĩ dìu dắt. Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ những thầy cô, ngay cả những anh em bạn bè trong gia đình, đồng nghiệp và đặc biệt là từ ba. Tôi biết ơn khi ba đã cho tôi được cái nghề, cái tên. Vậy nên tôi luôn cố gắng để xứng đáng với những điều ấy", giọng ca trong vở Thiên Kiều công chúa bộc bạch.

NSND Quế Trân nói về việc bảo tồn và làm mới cải lương

Quế Trân cũng khẳng định, dù được trao danh hiệu NSND, cô chưa bao giờ ngừng hoạt động nghệ thuật, chỉ là lựa chọn dự án phù hợp từng thời điểm. "Ca hát là đam mê và cũng là sứ mệnh mà tôi đã và đang nối tiếp từ gia tộc Minh Tơ và ba Thanh Tòng. Trong khả năng của mình, nếu làm được gì thì tôi sẽ cố hết sức. Bên cạnh đó, tôi mong muốn làm cho cải lương, đặc biệt là tuồng cổ trở nên mới mẻ hơn, mang hơi thở thời đại, hòa cùng nhịp sống để gần gũi hơn với các bạn trẻ. Nhiều bạn trẻ ở lĩnh vực nghệ thuật khác yêu thích cải lương nhưng chưa có cơ hội tiếp cận sâu. Tôi mong có thể tạo thêm sân chơi để các bạn trải nghiệm", cô nói.

Nữ nghệ sĩ hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương của khán giả Ảnh: FBNV

Khi nhắc đến các dự án và hành trình nghệ thuật, NSND Quế Trân luôn thoải mái và đầy hào hứng. Thế nhưng với đời tư, cô xin từ chối chia sẻ vì chỉ mong khán giả nhớ đến mình qua những vai diễn và những nỗ lực không ngừng dành cho sân khấu. "Từ khi làm nghề đến nay, tôi luôn muốn chia sẻ nhiều hơn về công việc, thay vì chuyện riêng tư. Tình cảm của khán giả là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với sân khấu", cô bày tỏ.