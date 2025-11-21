Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

NSND Quế Trân: Thần tượng lớn nhất đời tôi là ba Thanh Tòng

Lạc Xuân
Lạc Xuân
21/11/2025 19:23 GMT+7

NSND Quế Trân cho biết trong hành trình làm nghề, cô luôn mang theo những bài học và tinh thần nghệ thuật mà cố NSND Thanh Tòng để lại. Với nữ nghệ sĩ, đó vừa là nền tảng, vừa là động lực để cô tiếp tục gìn giữ và làm mới cải lương tuồng cổ.

NSND Quế Trân và hành trình gìn giữ cải lương tuồng cổ từ NSND Thanh Tòng - Ảnh 1.

Quế Trân bày tỏ cô luôn xem việc hoạt động nghệ thuật như sứ mệnh nối tiếp gia tộc và sự nghiệp của NSND Thanh Tòng

Ảnh: L.X

Thời gian qua, sân khấu cải lương mới Đại Việt kết hợp cùng gia tộc Minh Tơ liên tục nỗ lực phục dựng nhiều tác phẩm kinh điển của cải lương tuồng cổ. NSND Quế Trân cho biết việc đồng hành cùng sân khấu để tái dựng những vở diễn gắn liền tên tuổi đoàn Minh Tơ mang đến cho cô cảm xúc, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 100 năm gia tộc Minh Tơ gắn bó với nghề sân khấu truyền thống.

"Trước đây, ba tôi là cố NSND Thanh Tòng cùng với các cô chú nghệ sĩ đi trước đã dành rất nhiều tâm huyết tìm tòi, sáng tạo để Việt hóa hoàn toàn các yếu tố, hình thành nên dòng cải lương tuồng cổ thuần Việt, giàu bản sắc. Năm nay cũng kỷ niệm 100 năm của gia tộc Minh Tơ. Vì vậy, việc được tham gia dựng lại những tác phẩm ấy, tôi thấy mình thật sự may mắn và hạnh phúc", Quế Trân xúc động nói.

Nữ nghệ sĩ cho biết mỗi lần dựng vở, ê kíp đều học hỏi kinh nghiệm từ lớp nghệ sĩ đi trước, vừa cố gắng thổi vào đó hơi thở đương đại, mang tinh thần nghệ thuật của thế hệ trẻ nhưng vẫn giữ được chất cổ truyền. Sự nỗ lực ấy được khán giả và giới chuyên môn ghi nhận qua nhiều lời khen. Quế Trân chia sẻ: "Chúng tôi vừa được học những điều hay từ các bậc thầy đi trước, vừa có thêm đất để sáng tạo cho phù hợp thời đại. Không phải ai cũng có cơ hội được thử sức ở những vai khó, vai hay nên chúng tôi luôn trân trọng từng lần được đứng trên sân khấu như vậy. Nếu điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình này".

NSND Quế Trân và hành trình gìn giữ cải lương tuồng cổ từ NSND Thanh Tòng - Ảnh 2.

Quế Trân tâm sự cô có được như ngày hôm nay là nhờ có NSND Thanh Tòng nên luôn phải cố gắng để xứng đáng với gia đình

Ảnh: FBNV

Theo nữ nghệ sĩ 8X, kho tàng tác phẩm cải lương tuồng cổ vẫn còn rất phong phú. Nếu có điều kiện thuận lợi, cô sẽ tiếp tục hành trình phục dựng các tác phẩm, làm giàu thêm đời sống sân khấu.

Quế Trân nhắc về cố NSND Thanh Tòng

Trong chặng đường theo đuổi sự nghiệp của mình, Quế Trân bày tỏ cô có nhiều người thầy đã giúp đỡ và cô biết ơn tất cả những người thầy đó. Nhưng người mà cô thần tượng lớn nhất trong cuộc đời chính là NSND Thanh Tòng. "Ba không những dạy tôi từng bước đi, từng động tác mà còn truyền tư duy, sự ứng biến, sáng tạo của ba trên sân khấu. Tôi quan sát, học lóm, bắt chước, rồi tích lũy thành kinh nghiệm cho mình trong hành trang nghệ thuật. Tôi lớn lên bằng những bài học ấy, rồi tiếp tục được thầy cô, đạo diễn, nghệ sĩ dìu dắt. Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ những thầy cô, ngay cả những anh em bạn bè trong gia đình, đồng nghiệp và đặc biệt là từ ba. Tôi biết ơn khi ba đã cho tôi được cái nghề, cái tên. Vậy nên tôi luôn cố gắng để xứng đáng với những điều ấy", giọng ca trong vở Thiên Kiều công chúa bộc bạch. 

NSND Quế Trân nói về việc bảo tồn và làm mới cải lương

Quế Trân cũng khẳng định, dù được trao danh hiệu NSND, cô chưa bao giờ ngừng hoạt động nghệ thuật, chỉ là lựa chọn dự án phù hợp từng thời điểm. "Ca hát là đam mê và cũng là sứ mệnh mà tôi đã và đang nối tiếp từ gia tộc Minh Tơ và ba Thanh Tòng. Trong khả năng của mình, nếu làm được gì thì tôi sẽ cố hết sức. Bên cạnh đó, tôi mong muốn làm cho cải lương, đặc biệt là tuồng cổ trở nên mới mẻ hơn, mang hơi thở thời đại, hòa cùng nhịp sống để gần gũi hơn với các bạn trẻ. Nhiều bạn trẻ ở lĩnh vực nghệ thuật khác yêu thích cải lương nhưng chưa có cơ hội tiếp cận sâu. Tôi mong có thể tạo thêm sân chơi để các bạn trải nghiệm", cô nói.

NSND Quế Trân và hành trình gìn giữ cải lương tuồng cổ từ NSND Thanh Tòng - Ảnh 3.

Nữ nghệ sĩ hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương của khán giả

Ảnh: FBNV

Khi nhắc đến các dự án và hành trình nghệ thuật, NSND Quế Trân luôn thoải mái và đầy hào hứng. Thế nhưng với đời tư, cô xin từ chối chia sẻ vì chỉ mong khán giả nhớ đến mình qua những vai diễn và những nỗ lực không ngừng dành cho sân khấu. "Từ khi làm nghề đến nay, tôi luôn muốn chia sẻ nhiều hơn về công việc, thay vì chuyện riêng tư. Tình cảm của khán giả là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với sân khấu", cô bày tỏ.

Tin liên quan

Nhan sắc và cuộc sống của NSND Quế Trân ở tuổi 44

Nhan sắc và cuộc sống của NSND Quế Trân ở tuổi 44

Tuy không xuất hiện quá nhiều trên sân khấu cải lương hay các sự kiện giải trí nhưng tên tuổi NSND Quế Trân vẫn giữ được 'sức nóng' và được nhiều khán giả yêu mến trong nhiều năm qua.

Khám phá thêm chủ đề

Quế Trân NSND Quế Trân NSND Thanh Tòng cải lương tuồng cổ cải lương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận