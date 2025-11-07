Quế Trân nhớ kỷ niệm năm 18 tuổi cùng nhận giải Mai Vàng với NSND Thanh Tòng

NSND Quế Trân tại buổi giao lưu với ban tổ chức giải Mai Vàng ngày 7.11 Ảnh: L.X

Tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật lần 2, hướng đến giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 có NSND Trần Minh Ngọc, NSƯT Ca Lê Hồng, NSND Quế Trân, NSƯT Kim Tử Long, nghệ sĩ Trang Bích Liễu, nhà thơ Lê Minh Quốc, diễn viên Lý Hùng, Bình Minh, nhạc sĩ Hamlet Trương...

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Bùi Thanh Liêm - Phó tổng biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng ban tổ chức giải Mai Vàng lần thứ 31, cho biết trải qua 3 thập kỷ, giải Mai Vàng không chỉ tôn vinh những nghệ sĩ có nhiều cống hiến mà còn mở rộng sứ mệnh của mình qua 2 hợp phần là Mai Vàng nhân ái và Mai Vàng tri ân, tôn vinh những thế hệ văn nghệ sĩ, những nhà trí thức, cách mạng lão thành, đội ngũ y bác sĩ, nhà giáo đã dành cả cuộc đời cống hiến cho đất nước.

Nhà thơ Lê Minh Quốc (ôm hoa) nhận Mai Vàng tri ân, nghệ sĩ Trang Bích Liễu (thứ 3 từ trái sang) được trao Mai Vàng nhân ái Ảnh: L.X

Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng Mai Vàng tri ân cho nhà thơ Lê Minh Quốc và Mai Vàng nhân ái được trao tặng cho nghệ sĩ Trang Bích Liễu. Nhà thơ Lê Minh Quốc bày tỏ: "Khi nhận lời mời, tôi rất bất ngờ, sung sướng, tự hào vì đến nay giải Mai Vàng đã qua hơn 3 thập kỷ. Tôi rất vinh dự, xúc động, cảm ơn!". Ông còn đọc thơ gửi tặng giải Mai Vàng. Trong khi đó, nghệ sĩ Trang Bích Liễu gửi lời cảm ơn bằng câu vọng cổ Bên cầu dệt lụa.

Quế Trân, Lý Hùng nhớ kỷ niệm khi nhận giải Mai Vàng

Các nghệ sĩ đã từng đoạt giải Mai Vàng như NSƯT Kim Tử Long, NSND Quế Trân, nhạc sĩ Hamlet Trương, diễn viên Lý Hùng tham gia giao lưu tại chương trình.

Diễn viên Lý Hùng cho biết mình nhận giải Mai Vàng với vai diễn vua Quang Trung trong phim Tây Sơn hào kiệt. Thời điểm được vinh danh giải thưởng, anh đang làm phim ở Hà Nội không về được. Sau đó, trong chương trình gala phục vụ khán giả, nam diễn viên cùng ca sĩ Cẩm Ly được vinh danh và nhận tượng Mai Vàng. "Khi nhận giải Mai Vàng, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi mong giải này lúc nào cũng phát triển hơn nữa để tôn vinh các nghệ sĩ có thể cống hiến hết mình trong nghệ thuật", anh nói.

NSƯT Kim Tử Long đề xuất tách riêng hạng mục kịch nói và cải lương. Diễn viên Lý Hùng đóng góp 30 triệu đồng cho chương trình Mai vàng nhân ái Ảnh: L.X

Bên cạnh đó, Lý Hùng bày tỏ xúc động khi nghe nghệ sĩ Trang Bích Liễu hát vọng cổ. Anh cho biết nữ nghệ sĩ từng rất thân với gia đình mình, với người cha quá cố là NSND Lý Huỳnh. Dịp này, nam diễn viên cũng xin gửi tặng 30 triệu đồng đến Mai Vàng nhân ái để có thể hỗ trợ cho các nghệ sĩ lớn tuổi.

NSƯT Kim Tử Long cho biết Mai Vàng là giải thưởng các nghệ sĩ đều muốn chạm vào. Dù vậy, anh mong các mùa giải sau, ban tổ chức sẽ để hạng mục sân khấu kịch và cải lương tách biệt, vì đặc thù của mỗi loại nghệ thuật khác nhau. Nam nghệ sĩ bộc bạch: "Sân khấu cải lương không chỉ có các diễn viên chính mà còn các diễn viên phụ, hài, độc, lão, mùi, muốn một lần chạm vào giải Mai Vàng, chứ không chỉ người đóng chính. Tôi chúc giải phát triển hơn. Tôi sẽ góp lời ca tiếng hát cho các chương trình tận nơi trao quà, tổ chức bán vé, kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ cho các nghệ sĩ".

Nhạc sĩ Hamlet Trương (bìa phải) bộc bạch ca khúc Bậu ơi đừng khóc từng giúp anh được vinh danh giải Mai Vàng

Ảnh: L.X

Còn với NSND Quế Trân, giải Mai Vàng là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt trên con đường làm nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ cho biết khi chỉ mới 18 tuổi, cô vô cùng hạnh phúc khi được nhận cả giải thưởng Trần Hữu Trang và giải Mai Vàng. Quế Trân xúc động bày tỏ: "Tôi còn nhớ lúc đó, cả tôi và ba là NSND Thanh Tòng cùng được nhận giải thưởng Mai Vàng năm 1999. Một chặng hành trình rất dài, tôi đã có nhiều gắn bó với giải thưởng này với nhiều vai trò khác nhau, khi thì nhận giải, khi thì làm MC, biểu diễn, người trao giải... Dù ở vai trò nào, tôi đều thấy vinh dự, tự hào khi tham gia. Một giải danh giá, uy tín mà có lẽ người hoạt động nghệ thuật nào cũng mong dịp cuối năm có tác phẩm hay, vai diễn hay, ca khúc được mọi người đón nhận để hiện diện trong giải thưởng này", NSND Quế Trân chia sẻ.