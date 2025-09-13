Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Kim Tử Long: 'Nghệ sĩ có con nối nghiệp đều rất hạnh phúc'

Lạc Xuân
Lạc Xuân
13/09/2025 09:03 GMT+7

Tại buổi ra mắt dự án 'Yêu nhau ngày nắng ấm', nghệ sĩ Kim Tử Long có những chia sẻ về con gái NSƯT Ngọc Huyền, bày tỏ muốn trở thành người ba dìu dắt cô trên con đường nghệ thuật.

Kim Tử Long: 'Nghệ sĩ có con nối nghiệp đều rất hạnh phúc'- Ảnh 1.

Kim Tử Long, Hà Tiên và Ngọc Huyền trong buổi giới thiệu web drama Yêu nhau ngày nắng ấm

ẢNH: L.X

Ngày 12.9, NSƯT Ngọc Huyền có buổi giới thiệu web drama Yêu nhau ngày nắng ấm tại TP.HCM, có sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ như NSND Thanh Tuấn, nghệ sĩ Linh Tâm, Kiều Mai Lý, Kim Tử Long, Kiều Linh, Thanh Bạch, Hồ Bích Trâm, Đoàn Minh Tài...

Trong dự án Yêu nhau ngày nắng ấm, vai chính trong phim do Hà Tiên (con gái Ngọc Huyền) và quán quân Gương mặt điện ảnh 2021 Trần Nhật Hào đảm nhận. Ngọc Huyền và Kim Tử Long vào vai bậc phụ huynh, hỗ trợ cho các diễn viên trẻ.

Kim Tử Long: 'Nghệ sĩ có con nối nghiệp đều rất hạnh phúc'- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Linh Tâm, Kiều Mai Lý, Kim Tử Long Kiều Linh, Đoàn Minh Tài... đến chúc mừng Ngọc Huyền ra mắt dự án

ẢNH: BTC

Kim Tử Long mừng cho Ngọc Huyền khi con gái theo nghệ thuật

Tại sự kiện, NSƯT Kim Tử Long có những chia sẻ về Hà Tiên - con gái của Ngọc Huyền. Nam nghệ sĩ cho biết lúc đồng nghiệp mời tham gia Yêu nhau ngày nắng ấm, anh quá bận nên có ý định từ chối. Tuy nhiên, Ngọc Huyền đã thuyết phục và nói với Kim Tử Long rằng: "Anh ơi, anh đóng vai ba của Hà Tiên đó!".

Giọng ca Tình anh bán chiếu cho biết, anh và gia đình Ngọc Huyền thân thiết nhiều năm, xem nhau như người trong nhà. Chứng kiến sự trưởng thành của Hà Tiên từ những ngày còn bé cho đến hiện tại, Kim Tử Long vui mừng vì cô bé bắt đầu đi theo con đường nghệ thuật của mẹ. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Người nghệ sĩ mà có con nối nghiệp đều hạnh phúc vô cùng. Vậy nên thấy cháu Hà Tiên bắt đầu chập chững bước theo con đường của mẹ, dù chỉ là phim ảnh, tôi cũng cảm thấy vui, thấy mừng cho Ngọc Huyền. Vậy nên bận cỡ nào tôi cũng ráng thu xếp để tham gia. Ngoài ba ruột của Hà Tiên thì từ nay trên con đường nghệ thuật của mình, con có thêm ba Long nữa".

Kim Tử Long khen con gái Ngọc Huyền có tố chất, diễn xuất thông minh, sáng tạo, nếu cố gắng sẽ ngày càng tiến xa. Nam nghệ sĩ nói thêm, khi đóng vai phụ huynh trong phim, anh không gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, anh và Ngọc Huyền cũng có chút bất đồng trong quá trình đóng chung. “Trong nghề mọi người thường đùa rằng chúng tôi lúc nào cũng phải tranh cãi với nhau thì dự án hợp tác chung mới thành công. Lần này, tôi và Ngọc Huyền cũng có những tranh cãi về cách thể hiện nhân vật. Nhưng cuối cùng, hai anh em vẫn tìm được tiếng nói chung, quan điểm thống nhất để hoàn thành vai diễn", nam nghệ sĩ cho biết thêm.

Về phía NSƯT Ngọc Huyền, cô chia sẻ những năm gần đây khá bận rộn nên thường xuyên xa nhà. Tham gia sản xuất và đóng phim Yêu nhau ngày nắng ấm là dịp để cô và con gái Hà Tiên có nhiều thời gian bên nhau. Từ đó, nữ nghệ sĩ cũng hiểu hơn về sự trưởng thành của con, giúp con có cơ hội cọ xát trong nghề. NSƯT Ngọc Huyền cho biết trong lòng rất hạnh phúc khi con gái đã nỗ lực hết mình để hoàn thành vai diễn trong phim.

Kim Tử Long: 'Nghệ sĩ có con nối nghiệp đều rất hạnh phúc'- Ảnh 3.

Kim Tử Long thừa nhận có xảy ra bất đồng trong quá trình đóng chung với Ngọc Huyền

ẢNH: BTC

Nữ nghệ sĩ nói thêm, dự án là món quà tinh thần cô muốn gửi đến khán giả đã thương yêu mình suốt hơn 40 năm làm nghề. Chính vì thế, Ngọc Huyền dồn hết trái tim cho dự án này, như một cách trả ơn với nghề, với khán giả. 

Yêu nhau ngày nắng ấm do Nguyễn Thành Nam đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên như NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Ngọc Huyền, nghệ sĩ Kiều Mai Lý, Kiều Linh, Đoàn Minh Tài, Hồ Bích Trâm Hà Tiên… Phim sẽ lên sóng trên kênh cá nhân của nghệ sĩ Ngọc Huyền bắt đầu từ ngày 19.9.


Tin liên quan

Con gái nói về Kim Tử Long, từng buồn vì không được ba dìu dắt trong nghề

Con gái nói về Kim Tử Long, từng buồn vì không được ba dìu dắt trong nghề

Là khách mời trong '24h nói thật', diễn viên Maika - con gái Kim Tử Long có những trải lòng với NSƯT Đại Nghĩa về chủ đề 'Con cái tổn thương thế nào khi ba mẹ so sánh và thiên vị'.

Khám phá thêm chủ đề

kim tử long Ngọc Huyền Hà Tiên NSƯT Kim Tử Long Nối nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận