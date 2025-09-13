Kim Tử Long: 'Nghệ sĩ có con nối nghiệp đều rất hạnh phúc'

Kim Tử Long, Hà Tiên và Ngọc Huyền trong buổi giới thiệu web drama Yêu nhau ngày nắng ấm ẢNH: L.X

Ngày 12.9, NSƯT Ngọc Huyền có buổi giới thiệu web drama Yêu nhau ngày nắng ấm tại TP.HCM, có sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ như NSND Thanh Tuấn, nghệ sĩ Linh Tâm, Kiều Mai Lý, Kim Tử Long, Kiều Linh, Thanh Bạch, Hồ Bích Trâm, Đoàn Minh Tài...

Trong dự án Yêu nhau ngày nắng ấm, vai chính trong phim do Hà Tiên (con gái Ngọc Huyền) và quán quân Gương mặt điện ảnh 2021 Trần Nhật Hào đảm nhận. Ngọc Huyền và Kim Tử Long vào vai bậc phụ huynh, hỗ trợ cho các diễn viên trẻ.

Nghệ sĩ Linh Tâm, Kiều Mai Lý, Kim Tử Long Kiều Linh, Đoàn Minh Tài... đến chúc mừng Ngọc Huyền ra mắt dự án ẢNH: BTC

Kim Tử Long mừng cho Ngọc Huyền khi con gái theo nghệ thuật

Tại sự kiện, NSƯT Kim Tử Long có những chia sẻ về Hà Tiên - con gái của Ngọc Huyền. Nam nghệ sĩ cho biết lúc đồng nghiệp mời tham gia Yêu nhau ngày nắng ấm, anh quá bận nên có ý định từ chối. Tuy nhiên, Ngọc Huyền đã thuyết phục và nói với Kim Tử Long rằng: "Anh ơi, anh đóng vai ba của Hà Tiên đó!".



Giọng ca Tình anh bán chiếu cho biết, anh và gia đình Ngọc Huyền thân thiết nhiều năm, xem nhau như người trong nhà. Chứng kiến sự trưởng thành của Hà Tiên từ những ngày còn bé cho đến hiện tại, Kim Tử Long vui mừng vì cô bé bắt đầu đi theo con đường nghệ thuật của mẹ. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Người nghệ sĩ mà có con nối nghiệp đều hạnh phúc vô cùng. Vậy nên thấy cháu Hà Tiên bắt đầu chập chững bước theo con đường của mẹ, dù chỉ là phim ảnh, tôi cũng cảm thấy vui, thấy mừng cho Ngọc Huyền. Vậy nên bận cỡ nào tôi cũng ráng thu xếp để tham gia. Ngoài ba ruột của Hà Tiên thì từ nay trên con đường nghệ thuật của mình, con có thêm ba Long nữa".

Kim Tử Long khen con gái Ngọc Huyền có tố chất, diễn xuất thông minh, sáng tạo, nếu cố gắng sẽ ngày càng tiến xa. Nam nghệ sĩ nói thêm, khi đóng vai phụ huynh trong phim, anh không gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, anh và Ngọc Huyền cũng có chút bất đồng trong quá trình đóng chung. “Trong nghề mọi người thường đùa rằng chúng tôi lúc nào cũng phải tranh cãi với nhau thì dự án hợp tác chung mới thành công. Lần này, tôi và Ngọc Huyền cũng có những tranh cãi về cách thể hiện nhân vật. Nhưng cuối cùng, hai anh em vẫn tìm được tiếng nói chung, quan điểm thống nhất để hoàn thành vai diễn", nam nghệ sĩ cho biết thêm.

Về phía NSƯT Ngọc Huyền, cô chia sẻ những năm gần đây khá bận rộn nên thường xuyên xa nhà. Tham gia sản xuất và đóng phim Yêu nhau ngày nắng ấm là dịp để cô và con gái Hà Tiên có nhiều thời gian bên nhau. Từ đó, nữ nghệ sĩ cũng hiểu hơn về sự trưởng thành của con, giúp con có cơ hội cọ xát trong nghề. NSƯT Ngọc Huyền cho biết trong lòng rất hạnh phúc khi con gái đã nỗ lực hết mình để hoàn thành vai diễn trong phim.

Kim Tử Long thừa nhận có xảy ra bất đồng trong quá trình đóng chung với Ngọc Huyền ẢNH: BTC

Nữ nghệ sĩ nói thêm, dự án là món quà tinh thần cô muốn gửi đến khán giả đã thương yêu mình suốt hơn 40 năm làm nghề. Chính vì thế, Ngọc Huyền dồn hết trái tim cho dự án này, như một cách trả ơn với nghề, với khán giả.

Yêu nhau ngày nắng ấm do Nguyễn Thành Nam đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên như NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Ngọc Huyền, nghệ sĩ Kiều Mai Lý, Kiều Linh, Đoàn Minh Tài, Hồ Bích Trâm Hà Tiên… Phim sẽ lên sóng trên kênh cá nhân của nghệ sĩ Ngọc Huyền bắt đầu từ ngày 19.9.



