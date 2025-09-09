Con gái nói về Kim Tử Long, từng buồn vì không được ba dìu dắt trong nghề

Maika nói về áp lực khi là con của NSƯT Kim Tử Long

ẢNH: NSX

Maika tâm sự cô sinh ra trong gia đình đông con và cho rằng việc ba mẹ có thiên vị hay không còn phụ thuộc vào góc độ của từng người. Cô lấy ví dụ khi còn bé, bản thân nghĩ rằng NSƯT Kim Tử Long có sự ưu ái cho các em hơn. Tuy nhiên, ở góc nhìn của các em lại nghĩ Maika được thiên vị. Nữ diễn viên nói: “Trong nhà mấy chị em tôi hay hỏi rằng 'ba thương ai nhất vậy'. Mặc dù ba nói thương đều nhưng ở góc độ của từng người con lại cảm thấy không đều”.

Maika chia sẻ về NSƯT Kim Tử Long

Nói thêm về đấng sinh thành, Maika khẳng định NSƯT Kim Tử Long chưa từng giúp đỡ cô trong nghề. Từ khi nữ diễn viên đi học, sau đó tham gia các hoạt động nghệ thuật, giọng ca cải lương chưa từng được gửi gắm. “Nhưng mấy đứa em của tôi lại được ba dẫn đi hát, đi diễn. Ba nói rằng tôi tự đi được thì đi, nhưng các em lại thấy ba thương tôi hơn vì mỗi khi nhà xảy ra lục đục, ba sẽ nói các em phải nghe lời tôi”, cô bộc bạch.

Maika cũng thừa nhận bản thân từng tổn thương vì cho rằng NSƯT Kim Tử Long có sự thiên vị dành cho các em. Nữ diễn viên chia sẻ: “Có những góc khuất trong nghề, muốn nhận một vai diễn phải trải qua nhiều thứ. Ai cũng nghĩ tôi là con của NSƯT Kim Tử Long sẽ là một thuận lợi trong công việc nghệ thuật. Nhưng thật sự cái bóng của ba là một trở ngại, trong khi tôi không được dìu dắt nữa nên buồn kinh khủng”.

Maika thừa nhận thành công của ba là cái bóng lớn đòi hỏi cô phải nỗ lực hơn khi làm nghệ thuật ẢNH: FBNV

Theo lời nữ diễn viên, khi làm mẹ, cô hiểu hơn về thế khó của đấng sinh thành. Maika cho rằng để con cảm nhận ba mẹ không thiên vị đòi hỏi sự khéo léo. Ở hiện tại, khi con đã được khoảng 6 tuổi, sao nữ vẫn chưa sẵn sàng để đón thêm thành viên mới. Lý giải về điều này, cô tâm sự: “Mình làm công việc bên ngoài, rồi lo cho nhà hàng, gia đình nên đôi khi mình không để ý đến cảm xúc của con, vô tình thiên vị lúc nào mình không hay”.

Maika cho rằng việc cho con thấy được tình cảm của ba mẹ dành cho các con được chia đều. Theo cô, việc cha mẹ dạy con nhìn nhận mọi thứ là điều cần thiết. “Quan trọng là cha mẹ phải dạy con thế nào. Đôi khi một sự vô ý cũng làm cho các con nghĩ rằng đứa thì được cưng, đứa lại bị đòn. Nhưng ở nhà tôi, một đứa bị lỗi là đứa kia cũng bị lỗi luôn, cùng bị phạt”, cô chia sẻ.

Theo NSƯT Đại Nghĩa, ở góc nhìn của người lớn, một lời nói hay đòn roi là nhẹ nhàng để con tốt hơn. Song ở độ tuổi của các bé lại không nghĩ vậy, mà cho rằng ba mẹ đang ghét mình. “Đã có nhiều câu chuyện đau lòng, khi những đứa nhỏ có hành vi tổn hại đến thân thể, từ những sự việc rất nhỏ trong gia đình vì cảm nhận ba mẹ không thương mình bằng các em. Mong rằng bậc phụ huynh có cho mình những hành xử phù hợp, để đứa con của mình cảm thấy anh chị em bên cạnh là những người yêu thương, ruột thịt”.