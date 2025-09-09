Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Dòng họ trao phần thưởng đặc biệt cho gia đình 3 con gái, dân mạng trầm trồ

Dương Lan
Dương Lan
09/09/2025 09:46 GMT+7

Nhân dịp rằm tháng 7 vừa qua, một dòng họ tại Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt và trao phần thưởng đặc biệt cho gia đình có 3 con gái.

Dòng họ tổ chức cúng rằm tháng 7 âm lịch đồng thời trao thưởng cho gia đình có 3 con gái thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ngoài chuyện cúng lễ, buổi trao thưởng diễn ra trong không khí ấm cúng, nhận được sự hưởng ứng của bà con trong dòng họ. Dân mạng cho rằng, món quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang giá trị tinh thần to lớn, khuyến khích mọi người thay đổi cách nghĩ và cách nhìn về giới tính.

Gia đình sinh 3 con gái được dòng họ tặng 1 triệu, dân mạng ủng hộ - Ảnh 1.

Chị Thủy nhận được 1 triệu đồng từ dòng họ

ẢNH: NVCC

Người nhận được món quà đặc biệt từ dòng họ Bùi Tiên ở xóm Nghi Hưng 2, xã Thành Lĩnh, Nghệ An là chị Nguyễn Thị Thủy (35 tuổi) - con dâu của dòng họ này và chồng chị là anh Bùi Tiên Bích.

Chị Thủy cho biết, trong cả họ thì chỉ có gia đình chị sinh 3 con gái nên được dòng họ trao thưởng trong dịp rằm tháng 7 âm lịch vừa qua. Người phụ nữ bất ngờ khi nhận món quà ý nghĩa, động viên vợ chồng cố gắng chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Gia đình sinh 3 con gái được dòng họ tặng 1 triệu, dân mạng ủng hộ - Ảnh 2.

Chồng chị Thủy nhận thưởng dịp rằm tháng 7 âm lịch vừa qua

ẢNH: NVCC

"Lần đầu tiên gia đình mình nhận được phần thưởng từ gia tộc nên thật sự ngạc nhiên và cảm động. Mình thầm cảm ơn vì dòng họ đã quan tâm và động viên những gia đình sinh nhiều con gái như mình", chị Thủy chia sẻ.

Theo chia sẻ của người đứng đầu dòng họ này, chủ trương được đưa ra nhằm khích lệ suy nghĩ dù con gái hay con trai đều là con cháu của dòng họ. Chủ trương mới được áp dụng trong năm nay và được sự đồng thuận của nhiều người.

Gia đình sinh 3 con gái được dòng họ tặng 1 triệu, dân mạng ủng hộ - Ảnh 3.

Vợ chồng chị Thủy có 3 cô con gái xinh xắn, đáng yêu

ẢNH: NVCC

"Nhờ món quà đặc biệt này, gia đình có thêm động lực trong việc nuôi dạy con cái, để dòng họ tự hào. Tôi cũng hạnh phúc khi có 3 cô con gái, giờ các con đã có thể đỡ đần cha mẹ trong một số công việc nhà", chị Thủy cho hay.

Chị Bùi Lê Na, con gái của dòng họ Bùi Tiên hoàn toàn nhất trí với chủ trương mà các bậc cao niên đề ra. Dù chưa nhận quà trong dịp này nhưng chị cho rằng đó là sự động viên đúng đắn, hỗ trợ tinh thần các gia đình trong việc nuôi dạy con cái. Điều này cũng thể hiện sự đoàn kết, gắn bó quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên trong dòng họ.

Câu chuyện sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhận về nhiều ý kiến tích cực. Tài khoản Thảo Thảo bình luận: "Chúc mừng gia đình có 3 cô công chúa, nhà em cũng vậy. Trước mắt đã thấy nhàn rồi, giúp mẹ các việc nhỏ trong nhà, chăm em cho mẹ. Mong sau này lớn lên con vẫn luôn ngoan ngoãn". Bạn Hồng Loan viết: "Nhà tôi 4 con trai cũng mong có 1 cô con gái, chúc mừng gia đình nhé".

Con dâu hạnh phúc với những món quà quê từ nhà chồng

Con dâu hạnh phúc với những món quà quê từ nhà chồng

Nhận những món quà quê ngon, sạch, nàng dâu không khỏi xúc động và thầm biết ơn khi được gia đình chồng yêu thương. Điều đó là minh chứng cho mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu cũng rất hòa thuận, hạnh phúc.

Khám phá thêm chủ đề

dòng họ dòng họ tặng thưởng gia đình 3 con gái sinh con gái rằm tháng 7 âm lịch con gái
