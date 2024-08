Các dòng họ ở Hà Tĩnh cam kết không vi phạm nồng độ cồn

Ngày 17.8, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý tình trạng vi phạm nồng độ cồn trong dịp rằm tháng 7 âm lịch.



Công an các địa phương ở Hà Tĩnh tiến hành ký cam kết đối với tộc trưởng, trưởng họ để nhắc nhở con cháu chấp hành quy định về nồng độ cồn ẢNH: TÂN KỲ

Đặc biệt, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng giao các đơn vị công an cấp huyện chỉ đạo công an phường, xã, thị trấn đến từng nhà thờ họ để nhắc nhở, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật, không làm mất an ninh trật tự và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia.

Thực hiện chỉ đạo trên, những ngày vừa qua, lực lượng công an các địa phương đã tiến hành ký cam kết đối với tộc trưởng, trưởng họ để nhắc nhở con cháu chấp hành quy định về nồng độ cồn. Cạnh đó, công an các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức như qua loa truyền thanh và "Zalo kết nối bình yên"...

Công an xã Sơn Trà ký cam kết với các trưởng tộc, trưởng họ trên địa bàn về việc chấp hành quy định về an toàn giao thông, nồng độ cồn dịp rằm tháng 7 ẢNH TÂN KỲ

Như tại H.Hương Sơn, Hà Tĩnh, bắt đầu từ sáng 15.8, công tác tuyên truyền, vận động các trưởng tộc, trưởng họ phát huy vai trò trong chấp hành quy định về an toàn giao thông, nồng độ cồn đã được công an các xã, thị trấn tập trung triển khai.

Tại xã Sơn Trà, 100% trưởng tộc các dòng họ trên địa bàn cũng đã hoàn thành ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự và không vi phạm nồng độ cồn, nhất là trong dịp rằm tháng 7.

Công an TP.Hà Tĩnh đến từng nhà thờ họ để nhắc nhở, vận động người dân chấp hành quy định của pháp luật

ẢNH: TÂN KỲ

Thiếu tá Bùi Công Thành, Trưởng công an xã Sơn Trà, cho hay rằm tháng 7 âm lịch năm nay trùng vào các ngày nghỉ cuối tuần, theo truyền thống các dòng họ, gia đình, sẽ tổ chức cúng tế và sử dụng rượu, bia. Kèm theo đó là sự gia tăng mật độ người, phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn sẽ làm tăng nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Do đó, tộc trưởng, trưởng họ đứng ra ký cam kết để nhắc nhở người trong họ là việc làm hết sức cần thiết.

"Đại diện các dòng họ có trách nhiệm khuyến khích người tham gia cúng rằm tháng 7 nên sử dụng các loại nước uống không có nồng độ cồn. Khi cúng rằm phải có địa điểm, khu vực để các phương tiện đúng nơi quy định, tránh lấn chiếm hành lang an toàn giao thông", thiếu tá Thành nói.