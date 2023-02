CSGT TP.HCM tăng cường tuần tra đảm bảo an toàn giao thông dịp rằm tháng giêng

Tăng cường lực lượng ở các tuyến đường có chùa, đền lớn

Ngày 2.2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM thông tin, nhằm đảm bảo tình hình giao thông tại các chùa và những điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong suốt đợt rằm tháng giêng, PC08 sẽ phối hợp công an các quận, huyện đồng loạt triển khai, bố trí lực luợng tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông không để xảy ra tình trạng các nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép, ùn tắc giao thông...

PC08 dự kiến, dịp rằm tháng giêng, lượng người và phương tiện tập trung về các cơ sở thờ tự Phật giáo tại TP.HCM tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông. Do đó, PC08 phối hợp công an các địa phương triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT để người dân đi lễ chùa rằm tháng giêng được an toàn.

Theo đó, PC08 tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường có các chùa, đền lớn như: Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực cầu Thị Nghè, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu (khu vực chùa Vĩnh Nghiêm), Điện Biên Phủ (khu vực chùa Xá Lợi, chùa Thiên Phước, chùa Ngọc Hoàng), Ba Tháng Hai (khu vực chùa Việt Nam Quốc tự), Xa lộ Hà Nội (Pháp viện Minh Đăng Quang, chùa Phước Long), Cộng Hòa, Trường Chinh, Quốc lộ 22 (chùa Hoằng Pháp), Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát (Miếu Bà Châu Đốc 2).

CSGT TP.HCM phối hợp các tổ Công tác 363, công an các quận, huyện... tăng cường nắm tình hình, kịp thời xử lý các nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng BÍCH NGÂN

Ngăn chặn tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng

Đồng thời, PC08 bố trí lực lượng thường xuyên quan sát tình hình giao thông, đặc biệt trên các tuyến đường trọng điểm, các tuyến đường dẫn đi chùa Bà (Bình Dương), núi Bà Đen (Tây Ninh), các tuyến đường dẫn vào chùa Phật Cô Đơn, khu vực khu du lịch Suối Tiên và các tuyến đường đi các tỉnh miền Tây... không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Đối với các hoạt động, chương trình diễn ra trên địa bàn Q.5 (TP.HCM), PC08 phối hợp Công an Q. 5 bố trí lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn, thông suốt cho người dân tham gia các chương trình. Tại khu vực trước cổng các chùa, đền, PC08 phối hợp công an quận, huyện, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, bố trí nơi để xe tránh gây ùn tắc giao thông.

Đáng chú ý, CSGT TP.HCM phối hợp công an các quận, huyện, các tổ Công tác 363, lực lượng Cảnh sát cơ động... tăng cường nắm tình hình trên các tuyến đường thường xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng để kịp thời giải tán khi các nhóm mới tụ tập hoặc khi mới xuất hiện các tốp nhỏ chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… trên đường phố.