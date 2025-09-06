Mâm cúng Vu lan rằm tháng 7 âm lịch đẹp mắt: Chay thanh tịnh, mặn đủ đầy

Nhiều gia đình lựa chọn cúng chay để thể hiện tâm hiếu đạo và thanh tịnh vào rằm tháng 7 âm lịch. Một mâm cúng chay thường có xôi tượng trưng cho sự đủ đầy, các loại nấm xào, miến xào chay, nem chay... Ngoài ra, các món ngọt như chè sen, chè đậu xanh cùng mâm trái cây ngũ quả, trà thơm và nước thanh khiết cũng có mặt trong mâm cúng đặt lên bàn thờ.

Các món chay được bày biện gọn gàng, phối hợp màu sắc hài hòa từ rau củ, hoa quả, tạo cảm giác trang nhã và trang nghiêm.

Chị Châu Hoài Anh (Hà Nội) và chị Nguyễn Hồng Thúy (Hà Nội) chia sẻ mâm cúng chay mặn đẹp mắt mùa Vu lan 2025, được dân mạng tấm tắc khen.

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen mâm cúng chay của chị Thúy đầy đủ, nhiều sắc màu, nhất là món salad rau củ Ảnh: NVCC

Mâm cúng chay với các món thanh tịnh được chuẩn bị công phu Ảnh: NVCC

Mâm cúng chay của chị Hoài Anh được chế biến đa phần từ các loại nấm, bày biện đẹp mắt Ảnh: NVCC

Món xôi đậu xanh ăn kèm với nấm xào ẢNH: NVCC

Chị Loan Trần (ở Phú Thọ) cũng khoe mâm cúng chay đẹp mắt đặt lên bàn thờ ngày rằm tháng 7. Mâm cúng chay của chị gồm có xôi ngũ sắc, chả chay, gỏi cuốn chay, rau xào, canh rau củ... Ảnh: NVCC

Những gia đình khác, mâm cỗ mặn vẫn là lựa chọn quen thuộc để tưởng nhớ tổ tiên. Món ăn thường được bày đối xứng, chủ đạo có món gà, xung quanh có xôi, canh và các món mặn khác. Màu sắc của món ăn kết hợp với hoa tươi, hương đèn tạo nên sự trang trọng, tươm tất.

Mâm cúng mặn của gia đình chị Nguyễn Hồng Thúy gồm có tôm chiên, nem chiên, nem chua, bánh bột lọc, canh bóng thập cẩm, nộm rau củ... Ảnh: NVCC

Chị Thúy chia sẻ mâm cúng mặn chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người tham khảo. Ai nấy đều tấm tắc khen rực rỡ, bày biện chỉn chu Ảnh: NVCC

Mâm cúng mặn được chị Hoài Anh có gà. Rằm tháng 7 âm lịch năm nay, chị chuẩn bị cả mâm cúng chay và mâm cúng mặn đặt lên bàn thờ gia tiên Ảnh: NVCC



