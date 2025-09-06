Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Mâm cúng Vu lan rằm tháng 7 âm lịch đẹp mắt: Chay thanh tịnh, mặn đủ đầy

Dương Lan
Dương Lan
06/09/2025 19:30 GMT+7

Vu lan rằm tháng 7 âm lịch là mùa báo hiếu cha mẹ, ông bà tổ tiên, cũng là ngày xá tội vong nhân. Ngoài đi chùa cầu an, nhiều gia đình còn chuẩn bị mâm cúng đặt lên bàn thờ bày tỏ lòng thành kính.

Nhiều gia đình lựa chọn cúng chay để thể hiện tâm hiếu đạo và thanh tịnh vào rằm tháng 7 âm lịch. Một mâm cúng chay thường có xôi tượng trưng cho sự đủ đầy, các loại nấm xào, miến xào chay, nem chay... Ngoài ra, các món ngọt như chè sen, chè đậu xanh cùng mâm trái cây ngũ quả, trà thơm và nước thanh khiết cũng có mặt trong mâm cúng đặt lên bàn thờ. 

Các món chay được bày biện gọn gàng, phối hợp màu sắc hài hòa từ rau củ, hoa quả, tạo cảm giác trang nhã và trang nghiêm.

Chị Châu Hoài Anh (Hà Nội) và chị Nguyễn Hồng Thúy (Hà Nội) chia sẻ mâm cúng chay mặn đẹp mắt mùa Vu lan 2025, được dân mạng tấm tắc khen.

Mâm cúng Vu lan rằm tháng 7 âm lịch đẹp mắt: Chay thanh tịnh, mặn đủ đầy- Ảnh 1.

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen mâm cúng chay của chị Thúy đầy đủ, nhiều sắc màu, nhất là món salad rau củ

Ảnh: NVCC

Mâm cúng Vu lan rằm tháng 7 âm lịch đẹp mắt: Chay thanh tịnh, mặn đủ đầy- Ảnh 2.

Mâm cúng chay với các món thanh tịnh được chuẩn bị công phu

Ảnh: NVCC

Mâm cúng Vu lan rằm tháng 7 âm lịch đẹp mắt: Chay thanh tịnh, mặn đủ đầy- Ảnh 3.

Mâm cúng chay của chị Hoài Anh được chế biến đa phần từ các loại nấm, bày biện đẹp mắt

Ảnh: NVCC

Mâm cúng Vu lan rằm tháng 7 âm lịch đẹp mắt: Chay thanh tịnh, mặn đủ đầy- Ảnh 4.

Món xôi đậu xanh ăn kèm với nấm xào

ẢNH: NVCC

Mâm cúng Vu lan rằm tháng 7 âm lịch đẹp mắt: Chay thanh tịnh, mặn đủ đầy- Ảnh 5.

Chị Loan Trần (ở Phú Thọ) cũng khoe mâm cúng chay đẹp mắt đặt lên bàn thờ ngày rằm tháng 7. Mâm cúng chay của chị gồm có xôi ngũ sắc, chả chay, gỏi cuốn chay, rau xào, canh rau củ...

Ảnh: NVCC

Những gia đình khác, mâm cỗ mặn vẫn là lựa chọn quen thuộc để tưởng nhớ tổ tiên. Món ăn thường được bày đối xứng, chủ đạo có món gà, xung quanh có xôi, canh và các món mặn khác. Màu sắc của món ăn kết hợp với hoa tươi, hương đèn tạo nên sự trang trọng, tươm tất. 

Mâm cúng Vu lan rằm tháng 7 âm lịch đẹp mắt: Chay thanh tịnh, mặn đủ đầy- Ảnh 6.

Mâm cúng mặn của gia đình chị Nguyễn Hồng Thúy gồm có tôm chiên, nem chiên, nem chua, bánh bột lọc, canh bóng thập cẩm, nộm rau củ...

Ảnh: NVCC

Mâm cúng Vu lan rằm tháng 7 âm lịch đẹp mắt: Chay thanh tịnh, mặn đủ đầy- Ảnh 7.

Chị Thúy chia sẻ mâm cúng mặn chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người tham khảo. Ai nấy đều tấm tắc khen rực rỡ, bày biện chỉn chu

Ảnh: NVCC

Mâm cúng Vu lan rằm tháng 7 âm lịch đẹp mắt: Chay thanh tịnh, mặn đủ đầy- Ảnh 8.

Mâm cúng mặn được chị Hoài Anh có gà. Rằm tháng 7 âm lịch năm nay, chị chuẩn bị cả mâm cúng chay và mâm cúng mặn đặt lên bàn thờ gia tiên

Ảnh: NVCC


 

