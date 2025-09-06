Mâm cúng Vu lan rằm tháng 7 âm lịch đẹp mắt: Chay thanh tịnh, mặn đủ đầy

Nhiều gia đình lựa chọn cúng chay để thể hiện tâm hiếu đạo và thanh tịnh vào rằm tháng 7 âm lịch. Một mâm cúng chay thường có xôi tượng trưng cho sự đủ đầy, các loại nấm xào, miến xào chay, nem chay... Ngoài ra, các món ngọt như chè sen, chè đậu xanh cùng mâm trái cây ngũ quả, trà thơm và nước thanh khiết cũng có mặt trong mâm cúng đặt lên bàn thờ.
Các món chay được bày biện gọn gàng, phối hợp màu sắc hài hòa từ rau củ, hoa quả, tạo cảm giác trang nhã và trang nghiêm.
Chị Châu Hoài Anh (Hà Nội) và chị Nguyễn Hồng Thúy (Hà Nội) chia sẻ mâm cúng chay mặn đẹp mắt mùa Vu lan 2025, được dân mạng tấm tắc khen.
Những gia đình khác, mâm cỗ mặn vẫn là lựa chọn quen thuộc để tưởng nhớ tổ tiên. Món ăn thường được bày đối xứng, chủ đạo có món gà, xung quanh có xôi, canh và các món mặn khác. Màu sắc của món ăn kết hợp với hoa tươi, hương đèn tạo nên sự trang trọng, tươm tất.
Bình luận (0)