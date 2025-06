Showbiz 25.6: Kim Tử Long đáp trả antifan; Nguyễn Văn Chung tiết lộ về ‘người ơn’

Kim Tử Long bức xúc đáp trả dân mạng

Trong buổi livestream giao lưu với khán giả hôm 25.6, NSƯT Kim Tử Long thẳng thắn đáp trả khi bị một tài khoản mạng mỉa mai. Thậm chí, người này còn nhắc đến cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến Kim Tử Long phải lên tiếng: “Trên cộng đồng mạng, chưa bao giờ tôi nói mình ngang tầm với anh Vũ Linh hết. Anh ấy là một thần tượng của tôi nên chưa bao giờ tôi so bì cả. Mọi người đừng ghép cho tôi điều đó”.

Kim Tử Long khẳng định luôn dành sự kính trọng cho nghệ sĩ Vũ Linh ẢNH: TL

Kim Tử Long nói so với cố nghệ sĩ Vũ Linh, bản thân anh là thế hệ đàn em, may mắn được khán giả yêu thương: “Tôi lúc nào cũng xem anh Vũ Linh là một người anh, một người thầy, một người thần tượng”. Trước đây, khi xem đàn anh biểu diễn Truyền thuyết về tình yêu, Kim Tử Long từng ao ước được nghệ sĩ Vũ Linh chỉ dạy, được đứng chung sân khấu với bậc tiền bối. “Nên không có gì để tôi ghen tị, so bì, mọi người đừng gieo cho tôi tiếng ác”, nam nghệ sĩ lên tiếng.

Trước ý kiến trái chiều từ dân mạng, nam nghệ sĩ bày tỏ: “Tôi mong mọi người đừng nghĩ sai hoặc nói điều không đúng. Tôi với anh Vũ Linh có rất nhiều kỷ niệm. Nếu nói về cải lương tuồng cổ, tôi với anh đóng chung nhiều vở diễn, cả hai rất thân nên không có gì buồn lòng nhau cả”.

Nguyễn Văn Chung tiết lộ chi phí bán bài hát cách đây 17 năm

Trên trang cá nhân, Nguyễn Văn Chung chia sẻ câu chuyện ca sĩ Phan Đinh Tùng nhắn tin ngỏ ý gửi tác quyền ca khúc Ngồi bên em. Điều này khiến nam nhạc sĩ nhớ lại quãng thời gian cách đây 17 - 18 năm, khi bản thân chỉ là một gương mặt mới. Thời điểm đó, Nguyễn Văn Chung bán một bài độc quyền với giá 2 triệu đồng, còn một bài tác quyền với giá 500.000 đồng. Tuy nhiên, việc Phan Đinh Tùng ngỏ ý mua tác quyền 2 bài hát với giá gấp đôi, đồng thời đầu tư cho ca khúc khiến Nguyễn Văn Chung cảm kích.

Nguyễn Văn chung kể về mối ơn với ca sĩ Phan Đinh Tùng ẢNH: FBNV

Nam nhạc sĩ bật mí thêm hồi năm 2009, Phan Đinh Tùng đề nghị nâng giá mua độc quyền lên mức 3 triệu đồng cho bài Gió vô tình. Sau đó, nam ca sĩ đề nghị mua 10 bài hát mới để làm album. “Lúc đó chính anh ấy cũng lại chủ động nâng lên 5 triệu đồng/bài. Có thể nói cầm mấy chục triệu trên tay, mình vừa vui cũng vừa xúc động khi có một ca sĩ đàn anh trân trọng chất xám của mình, vừa tạo cơ hội xây tên tuổi cho nhạc sĩ trẻ như mình vào thời điểm đó. Những ân nghĩa anh đã dành cho, mình không thể nào quên được”.

Đến hiện tại, khi Phan Đinh Tùng nhắn tin đề nghị gửi tác quyền, Nguyễn Văn Chung thêm trân trọng cách làm nghề của đàn anh. “Anh vẫn luôn là một người anh lớn, hiểu luật nghề, yêu thương đàn em, trân trọng giá trị và chất xám của các em. Em thật sự may mắn khi trên những bước đầu của con đường sự nghiệp lại gặp được một người anh đáng quý như anh”, nam nhạc sĩ viết.

MC Anh Thơ cho con gái đi trại hè ở Mỹ một mình

Thay vì đi du lịch như những năm trước, Anh Thơ quyết định để con gái mình là bé Thỏ sang Mỹ tham gia trại hè. Nữ MC kể suốt 2 đêm trong lúc cho con bay sang nước ngoài, cô mất ngủ đợi tin bé. Trong khi đó, Thỏ dường như rất tự tin và hòa mình vào chuyến đi cùng bạn bè mà không có chút bỡ ngỡ, lo lắng nào.

Anh Thơ luôn dành sự quan tâm cho con gái, dù bận rộn với công việc ẢNH: NVCC

Về quyết định cho con tham gia trại hè ở Mỹ, Anh Thơ chia sẻ: “Hè năm nào, Thơ cũng tìm hoạt động cho Thỏ tham gia. Việc để Thỏ đi Mỹ một mình là hành động mà chưa bao giờ Thơ nghĩ đến. Thỏ nói tiếng Anh tốt, tự tin giao tiếp nên nhanh chóng hòa nhập với các bạn. Sự dạn dĩ của con đã phần nào trấn an Thơ. Lý do khiến Thơ cho con tham gia những khóa hè ở một quốc gia khác là Thơ muốn cho con tiếp nhận nền văn hóa khác nhau giữa các nước, nhận thấy trẻ em được đối xử như thế nào, phát triển ra sao”.

Theo cô, việc Thỏ không có mẹ bên cạnh trong chuyến đi cũng là cách giúp bé học cách đối nhân xử thế, ứng xử sao cho hòa nhã với mọi người xung quanh bằng chính sự ứng biến của mình. “Thơ vui vì mọi người sau khi xem clip đã động viên ngược lại Thơ vì trong mắt mọi người, Thỏ quá tự tin, dễ thương và tin chắc bé có thể tự xoay xở được”, cô chia sẻ về clip được đăng tải trên mạng xã hội.