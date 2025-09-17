Giải Mai Vàng 2025, thêm cơ hội cho nghệ sĩ

Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 chính thức khởi động, đánh dấu chặng đường 30 năm do Báo Người Lao Động tổ chức.

Jun Phạm và Thúy Ngân nhận giải Nam/Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng lần 30 - năm 2024 ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Theo ban tổ chức, khác với mọi năm, giải Mai Vàng 2025 có 16 hạng mục chính thức - bổ sung và tách hạng mục, cùng nhiều giải thưởng đặc biệt.

Cụ thể, ở lĩnh vực âm nhạc, sẽ tách riêng 2 hạng mục: Ca khúc được yêu thích nhất và MV (video ca nhạc) được yêu thích nhất. Sự điều chỉnh này, theo ban tổ chức, nhằm đánh giá công bằng hơn, bởi ca khúc và MV là hai hình thức sáng tạo độc lập, tuy liên quan nhưng không đồng nhất. Kế đó, là sự trở lại của hạng mục Nhóm nhạc được ưa thích nhất khi hoạt động của các nhóm nhạc trong năm qua sôi nổi hơn hẳn.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy trao bằng khen cho các cá nhân, nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, thực hiện giải Mai Vàng ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Trong lĩnh vực sân khấu, sẽ bổ sung hạng mục Vở diễn/Chương trình nghệ thuật chính luận được yêu thích nhất. Đây là hạng mục mới nhằm động viên, khuyến khích bạn đọc đề cử, bầu chọn những tác phẩm sân khấu, chương trình nghệ thuật có giá trị tư tưởng, ca ngợi lịch sử và khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Lý do tăng hạng mục này bởi năm 2025 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước - những ngày lễ lớn mà lĩnh vực sân khấu đã có nhiều tác phẩm, chương trình chính luận xuất sắc, nêu cao tinh thần yêu nước, cùng lan tỏa tích cực tinh thần chung tay xây dựng đất nước trong thời đại kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Như vậy năm nay, lĩnh vực sân khấu có 5 hạng mục (Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, Diễn viên hài được yêu thích nhất, Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất và Vở diễn, chương trình nghệ thuật chính luận được yêu thích nhất).

Theo đó, giải Mai Vàng 2025 sẽ có 16 hạng mục trải đều ở 4 lĩnh vực: âm nhạc, sân khấu, điện ảnh - truyền hình và chương trình.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn duy trì các giải thưởng đặc biệt: Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng, Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025, Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc năm 2025 (văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh) và bổ sung giải thưởng "Chương trình nghệ thuật góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt" để vinh danh những chương trình góp phần bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc.

Vòng đề cử diễn ra từ nay đến 25.11.2025; vòng bầu chọn từ 10.12.2025 đến 22.1.2026. Khán giả có thể tham gia đề cử qua Báo Người Lao Động điện tử (nld.com.vn), trang web Mai Vàng (maivang.nld.com.vn) hoặc Facebook Mai Vàng kết nối.