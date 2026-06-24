Nam Em: Nếu đứng cạnh không phải là Lệ Nam, tôi muốn mình đăng quang

Sau quãng thời gian im ắng, Nam Em bất ngờ thử sức tại cuộc thi Hoa khôi Hoàn vũ TP.HCM. Ở sân chơi này, người đẹp 9X dừng chân với danh hiệu á khôi 1. Đáng chú ý, thí sinh giành chiến thắng là Nguyễn Thị Lệ Nam - chị gái cô. Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, Nam Em đã có những trải lòng về hành trình dự thi, cũng như mối quan hệ giữa 2 chị em.

Nam Em nói về kết quả Hoa khôi Hoàn vũ TP.HCM

Chia sẻ về kết quả chung cuộc, Nam Em không ngại cho biết nếu đứng cạnh thời điểm đó là một thí sinh khác, cô muốn mình sẽ là người đăng quang. Nhưng khi biết ứng viên còn lại trong top 2 là chị gái của mình, người đẹp 9X cảm thấy như vậy là trọn vẹn.

Nam Em trong khoảnh khắc giành danh hiệu Á khôi Hoàn vũ TP.HCM Ảnh: BTC

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu hôm nay chị mình được xướng tên, được đội vương miện thì chị sẽ hạnh phúc hơn, tự tin hơn và không còn mang những tổn thương từ các cuộc thi trước. Thật ra Nam Anh (tên gọi Lệ Nam) cũng từng chiến thắng một cuộc thi người mẫu rồi. Nhưng chị ấy tham vọng, muốn có thêm danh hiệu hoa hậu. Bây giờ chị ấy đã đạt được, đã là người chiến thắng rồi”, Nam Em bày tỏ.

Khi được hỏi về việc có ủng hộ chị gái tiếp tục chinh phục những danh hiệu cao hơn, Nam Em cho rằng mỗi người sẽ có chặng hành trình khác nhau. Với cô, nếu sức khỏe đảm bảo, bản thân có thể tiếp tục tranh tài, còn không thì sẽ lượng sức mình.

Cô nhấn mạnh: “Nếu không đủ sức mà cố gắng quá thì chỉ khiến bản thân mệt mỏi. Tôi tham gia cuộc thi này đơn giản vì chị gái rủ đi. Khi chị ấy thành công, tôi cũng cảm thấy vui và hài lòng rồi. Những bước tiếp theo là của chị ấy, tôi không can thiệp”.

Việc cả hai chị em cùng thử sức ở một cuộc thi nhan sắc được nhiều người quan tâm Ảnh: BTC

Trong cuộc trò chuyện, Nam Em nhớ về quãng thời gian khó khăn trước đây. Cô kể khi còn bé, hai chị em chịu cảnh sống xa nhau vì gia đình không có điều kiện. Theo người đẹp 9X, nếu bản thân chọn về ở chung thì mẹ sẽ có thêm gánh nặng.

“Nhưng có những lúc tôi cảm thấy buồn vì những điều mình làm dường như không được ghi nhận. Có khi người ta nói rất vô tâm, như phủi sạch mọi thứ mình từng hy sinh. Ngay cả việc đi thi Hoa khôi Hoàn vũ TP.HCM cũng là Nam Anh nói tôi tham gia cùng. Bây giờ tôi chỉ muốn ở ẩn. Thật lòng mà nói, tôi không còn chút hào hứng nào với hào quang nghệ thuật nữa”.

Nam Em chia sẻ trong quá trình đồng hành cùng nhau, chuyện cô và Lệ Nam tranh cãi hay chặn tài khoản mạng xã hội của nhau là điều bình thường. Tuy nhiên khi nhắc đến chị gái, người đẹp sinh năm 1996 bày tỏ: “Nói gì thì nói, tôi vẫn mong chị hiểu rằng đừng để hào quang làm thay đổi mình. Tôi cảm nhận đó không phải là kiểu hào quang tạo thiện cảm”.

Nam Em tại thảm đỏ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Ảnh: BTC

“Và tôi nghĩ khán giả bây giờ rất thông minh. Họ dùng trái tim để cảm nhận nghệ sĩ chứ không dễ bị dẫn dắt bởi những lời nói hay hình ảnh hào nhoáng. Nếu mình đối diện mọi thứ bằng sự chân thành thì sẽ có tất cả. Còn nếu cứ cố tỏ ra đạo lý, văn vẻ thì nghe rất thiếu thiện cảm, rất giống đang diễn”, Á khôi Hoàn vũ TP.HCM 2026 trải lòng.

Tính đến hiện tại, Nam Em đã có hơn 10 năm hoạt động trong showbiz, từ cột mốc giành chiến thắng tại Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015. Nhìn lại chặng đường đã qua, người đẹp 9X thừa nhận hành trình của mình “lúc lên lúc xuống”.

Cô cũng thẳng thắn chia sẻ: “Có người nói tôi chiêu trò. Nhưng những ai hiểu sẽ biết cảm xúc của tôi rất mạnh, đôi khi tôi mất kiểm soát. Người hiểu thì không nói gì. Người không hiểu thì cho đó là chiêu trò, nhưng tôi cũng không trách họ được. Tôi rất thích câu nói: "Hãy chiêm bái sự thành công cũng như sự thất bại". Thành công hay thất bại đều mang một cảm xúc thiêng liêng riêng. Khi mình lên cao thì mình biết cảm giác đó. Khi mình rơi xuống cũng biết cảm giác đó”.