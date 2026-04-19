Ca sĩ Ngọc Linh nhắc về biến cố và lý do 'mất tích' khỏi showbiz 11 năm

Ca sĩ Ngọc Linh thừa nhận con đường nghệ thuật của cô “trải hoa hồng”. Giọng ca 7X chia sẻ cô bước chân vào Nhà thiếu nhi TP.HCM năm 3 tuổi, sau đó nổi tiếng với loạt ca khúc như Em đi chơi thuyền, Những lá thuyền ước mơ, Ngày đầu tiên đi học, Mùa xuân yêu thương... Năm 14 tuổi, nữ ca sĩ vinh dự được sang Thái Lan tham gia biểu diễn với Michael Jackson. Nói về cột mốc này, nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Đó là dấu ấn có ý nghĩa nhất trong cuộc đời ca hát của tôi”.

Ca sĩ Ngọc Linh từng có quãng thời gian dài vắng bóng trong showbiz vì tập trung cho cuộc sống riêng Ảnh: FBNV

Năm 2002, Ngọc Linh trình làng album Lựa chọn một vì sao. Đây cũng là album duy nhất trong sự nghiệp ca hát của cô. Khi đang có nhiều dấu ấn trong nghề, Ngọc Linh bất ngờ gác lại hào quang để tập trung cho cuộc sống riêng. Năm 2005, nữ ca sĩ lập gia đình và gần như vắng bóng trong nghề. Cô bộc bạch: “Với một người phụ nữ, khi lập gia đình, có con thì chắc chắn mình phải trở về với thiên chức cao quý nhất là làm vợ, làm mẹ. Cho nên tôi chọn nghỉ ngang trong sự nuối tiếc của rất nhiều người”.

Ngọc Linh thừa nhận bản thân vẫn đam mê ca hát. Nhưng trong giai đoạn này, nữ ca sĩ thấy rằng mình không còn vui khi đi hát so với trước. “Nếu đi với nghề, mình phải nghiêm túc và đam mê, nhưng khi nó không còn sâu đậm nữa thì thôi mình dừng lại. Nhưng khi gặp lại, mọi người vẫn nhắc đến những bài hát tuổi thơ của mình, với tôi đó là một niềm vui”, cô chia sẻ.

Trong giai đoạn vắng bóng, Ngọc Linh làm việc cho cho công ty của gia đình. Cô thừa nhận đôi lúc khi xem những màn trình diễn cô tự hỏi nếu bản thân còn đi hát sẽ ở đâu trong thế giới nghệ thuật. Đến năm 2016, cô gây bất ngờ khi xuất hiện trong gameshow Mặt nạ ngôi sao. “Trong vòng 11 năm đó, không ai tìm được tôi hết. Mọi người tưởng tôi đang định cư ở nước ngoài, nhưng thật ra tôi chọn sống cuộc đời bình yên, đảm nhận vai trò giám đốc nhân sự”, cô bộc bạch.

Thỉnh thoảng, Ngọc Linh nhận lời tham gia một số chương trình ca nhạc để đáp lại tình cảm của khán giả Ảnh: TL

Chia sẻ thêm về lần trở lại sân khấu sau 11 năm, Ngọc Linh nói cô nhận ra rằng trong quãng thời gian im ắng đó, bản thân đã mất hết những cảm xúc, kinh nghiệm. Khoảnh khắc đó, cô bật khóc vì sự đón nhận của mọi người. Tuy nhiên, lúc được khuyên trở lại với hoạt động ca hát, Ngọc Linh đành từ chối vì “nếu muốn tôi đã trở lại trước đó nhiều năm rồi”.

“Nhưng khi đọc bình luận trên mạng xã hội, mọi người nói tôi không hát nữa cũng được, nhưng lâu lâu quay trở lại thể hiện những bài hát cũ, để khán giả được nghe giọng và biết rằng Linh vẫn mạnh khỏe và bình an. Đó là lý do tôi trở lại, lâu lâu nhận show hát cùng bạn bè hoặc tham gia những gameshow chuyên về âm nhạc để tri ân những tấm lòng yêu thương”, cô nói.

Ngọc Linh nhắc về biến cố

Nói về khó khăn lớn nhất trong cuộc sống, Ngọc Linh thừa nhận năm 2006, sau khi sinh con, cô phát hiện ung thư ở mũi. Nhớ lại thời điểm đó, nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Mọi người nói nếu sống sót, cũng được vài tháng. Đứa con thì nằm đó, mình mất đi thì con sẽ thế nào. Tôi không hiểu tại sao ông trời thương mình quá, cho mình nghị lực để đối diện và vượt qua”, giọng ca Ngày đầu tiên đi học trải lòng.