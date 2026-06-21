Lệ Nam - Nam Em đọ sắc trên thảm đỏ hậu tranh cãi sau đăng quang

Đêm thứ ba của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week diễn ra vào tối 20.6, quy tụ các nhà thiết kế gồm ĐINH (bộ sưu tập Chạm), Thảo Nguyễn (bộ sưu tập Golden Heart Veil), Chung Chung Lee (bộ sưu tập Run for Rhythm - In Your Own Lane)… Ngoài dàn người mẫu tham gia trình diễn, sự kiện còn có sự góp mặt của những khách mời như Lệ Nam - Nam Em, Lãnh Thanh, Trịnh Mỹ Anh…

Màn đọ sắc của Lệ Nam - Nam Em

Trong đó, sự xuất hiện của cặp chị em Lệ Nam - Nam Em nhận được sự quan tâm của truyền thông. Bởi mới đây, bộ đôi người đẹp vừa giành danh hiệu hoa khôi, á khôi tại một cuộc thi nhan sắc. Hiện tại, trên các diễn đàn bàn luận chuyện sắc đẹp, thông tin về chị em song sinh này trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều người kỳ vọng sự bứt phá của cả hai sau quãng thời gian im ắng, song cũng có ý kiến phản ứng khi Lệ Nam - Nam Em giành danh hiệu cao dù từng vướng những ồn ào trước đây.

Lệ Nam xuất hiện với thiết kế cầu kỳ, khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 30. Vừa qua, cô gây chú ý khi giành danh hiệu Hoa khôi Hoàn vũ TP.HCM Ảnh: BTC

Tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Nam Em gây chú ý khi diện thiết kế váy trắng được đính kết tinh xảo. Điểm nhấn của bộ trang phục là chi tiết tua rua, tạo hiệu ứng khi di chuyển. Xuất hiện tại sự kiện sau khi giành danh hiệu Á khôi Hoàn vũ TP.HCM, người đẹp 9X ghi điểm bởi vẻ ngoài rạng rỡ, tự tin.

Nam Em không hề kém cạnh khi xuất hiện với thiết kế tua rua tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Ảnh: BTC

Trong khi đó, Lệ Nam khuấy động thảm đỏ bởi vẻ đẹp sắc sảo trong thiết kế đầm ánh vàng với điểm nhấn phần vai tạo khối ấn tượng. Chi tiết cổ khoét sâu được xử lý tinh tế giúp tổng thể vừa sang trọng vừa tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của người đẹp 9X. Sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa khôi Hoàn vũ TP.HCM, Lệ Nam cho biết chiếc vương miện vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm. Cô khẳng định bản thân sẽ nỗ lực dùng tiếng nói của mình để lan tỏa yêu thương.



Á hậu Trịnh Mỹ Anh lựa chọn thiết kế đầm trắng với phần thân trên được đính kết tinh xảo. Những chi tiết xếp nếp mềm mại ở phần hông kết hợp cùng chân váy xuyên thấu tạo hiệu ứng uyển chuyển trong từng chuyển động. Người đẹp cho biết bản thân không ngại tiếp tục thử sức ở một sân chơi nhan sắc quốc tế nếu có cơ hội Ảnh: BTC

Diễn viên Lãnh Thanh lựa chọn thiết kế suit oversized mang hiệu ứng ánh kim nổi bật. Sắc vàng kết hợp cùng phom dáng rộng hiện đại tạo nên tổng thể phóng khoáng. Điểm nhấn cổ áo xẻ sâu cùng phụ kiện kính đen giúp nam diễn viên hoàn thiện hình ảnh cá tính tại thảm đỏ Ảnh: BTC