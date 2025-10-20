Diễn viên Lê Nam nói về sức khỏe sau biến cố đột quỵ

Sau biến cố đột quỵ, Lê Nam dần phục hồi và trở lại với công việc. Gần đây, anh góp mặt trong dự án Hoa trên mộ chị của đạo diễn Zun Bin. Ngay từ khi nhà sản xuất hé lộ poster, nhiều khán giả không khỏi tò mò về vai diễn của nam nghệ sĩ trong phim.

Hình ảnh của diễn viên Lê Nam trong phim Hoa trên mộ chị. Đây là tác phẩm tâm huyết của Zun Bin Ảnh: NVCC

Trong chuyện với chúng tôi, Lê Nam cho biết với tính chất công việc hiện tại, anh khó có thể cân nhắc về sức khỏe vì “nhiều khi có lời mời mà mình từ chối thì sẽ không có show để đảm bảo kinh tế lo cho gia đình, mà tôi cũng áy náy với nghề”.

Nam diễn viên bộc bạch trước đây, khi mới gặp biến cố, anh từng nghĩ nếu trở lại với nghệ thuật thì chỉ làm việc đến 10 giờ đêm. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra không như anh dự định ban đầu. “Người ta làm tới 11 hay 12 giờ không lẽ tôi lại bỏ về giữa chừng. Rốt cuộc mọi thứ vẫn trở lại như xưa, vẫn nhiệt huyết với nghề như Lê Nam hồi trẻ”, anh nói.

Sau những khoảnh khắc hết mình với công việc, Lê Nam thừa nhận cũng có những phút anh trăn trở về tình hình sức khỏe hiện tại. Nam diễn viên bộc bạch: “Nhiều khi nhìn mấy đứa con, tôi nghĩ tại sao mình lại bán sức, bán mạng rồi lỡ đến khi nằm xuống, lại trở thành gánh nặng của gia đình. Nghĩ đến điều này tôi lại buồn. Nhưng biết làm sao bây giờ, mình đã trót yêu cái nghề này rồi nên đành phải chấp nhận thôi".

Trăn trở của diễn viên Lê Nam

Lê Nam cộng tác cùng dàn nghệ sĩ như Ngân Quỳnh, Tiết Duy Hòa, Tim... trong dự án lần này Ảnh: ĐPCC

Nhắc đến gia đình, Lê Nam bày tỏ sự trân trọng dành cho người bạn đời khi thấu hiểu, hỗ trợ anh trong việc chăm sóc các con. Từ đó, nam diễn viên an tâm hơn cho các vai diễn. Tuy nhiên, anh cũng có những phút chạnh lòng, thấy bản thân có lỗi khi không thể dành nhiều thời gian cho con. “Có những ngày quan trọng mà tôi phải đi quay, điều đó cũng khiến tôi tủi thân. Nhưng may mắn là tôi có người vợ hiểu chuyện, cô ấy tâm sự với con để các bé hiểu. Với lại thời đại bây giờ cũng khác nên nếu nhớ thì tôi gọi điện hỏi thăm”, anh cho hay.

Nói thêm về những trăn trở dành cho nghề, Lê Nam cho rằng ở hiện tại, sân khấu gặp nhiều thử thách, lượng khán giả đến không còn như xưa. Nam nghệ sĩ trải lòng thêm: “Bây giờ trên mạng có rất nhiều chương trình giải trí. Nhưng tôi tin các anh chị lớn đã truyền lửa và các em sẽ đón nhận điều đó để tiếp tục gìn giữ sân khấu. Tôi mong sân khấu lúc nào cũng như trước, vì ngày xưa một ngày tôi chạy tới mười mấy điểm nhưng giờ không còn như vậy. Tôi chỉ mong sân khấu kịch dài sẽ có nhiều vở hay, được mọi người yêu thương”.

Ngoài Lê Nam, Hoa trên mộ chị còn quy tụ nhiều diễn viên như Ngân Quỳnh, Tiết Duy Hòa, Ngọc Hạnh, Tim, Zun Bin, Luna, Băng Tâm… Đạo diễn Zun Bin gửi gắm hy vọng khán giả sẽ đón nhận tác phẩm bằng một tâm thế công tâm và cởi mở nhất, bởi đây là thành quả từ sự nỗ lực không mệt mỏi của cả một tập thể. Anh cũng cho biết chính dự án này đã dạy anh cách lắng nghe, điềm tĩnh và trưởng thành hơn trên con đường làm nghệ thuật của mình.