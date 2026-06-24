Toàn cảnh sự cố khiến Bảo Ngọc lên tiếng lần hai

Hoa hậu Bảo Ngọc xin lỗi

Những ngày qua, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi công bố thông tin trúng tuyển chương trình thạc sĩ của Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA) thuộc Đại học Columbia (Mỹ). Từ tin vui về học tập, sự việc nhanh chóng chuyển thành tranh cãi khi bức thư báo trúng tuyển do người đẹp 10x đăng tải bị cư dân mạng đặt nghi vấn đã qua chỉnh sửa.

Hoa hậu Bảo Ngọc làm rõ thông tin liên quan thư tuyển sinh Ảnh: NVCC

Theo Bảo Ngọc, việc cô trúng tuyển chương trình này là thông tin chính xác. Toàn bộ quá trình ứng tuyển, xét tuyển và các thông tin học vụ liên quan đều được thực hiện theo đúng quy trình chính thức của nhà trường. Trong thư tuyển sinh ban đầu dành cho kỳ nhập học mùa hè 2026, người đẹp nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD theo chính sách xét duyệt của chương trình ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, do kế hoạch tham gia Miss World 2026 đã được chuẩn bị từ trước, Bảo Ngọc chủ động đề nghị điều chỉnh thời điểm nhập học sang năm 2027 và được phía nhà trường chấp thuận. Điều này đồng nghĩa khoản hỗ trợ tài chính nêu trong thư tuyển sinh năm 2026 sẽ được Columbia University xem xét lại khi cô chính thức nhập học.

Bảo Ngọc cũng thừa nhận trong quá trình đăng tải thư thông báo, admin quản lý fanpage đã sử dụng AI để hỗ trợ xử lý hình ảnh nhằm bảo mật thông tin cá nhân. Tuy nhiên, công cụ này đã tự động tái tạo sai một số ký tự trên văn bản, khiến một số chi tiết hiển thị trên hình ảnh không phản ánh đúng nguyên trạng văn bản gốc, trong đó có dòng thông tin "ho tuition".

Người đẹp khẳng định đây là lỗi kỹ thuật phát sinh ngoài dự kiến, đồng thời cho biết không có cá nhân nào chủ động chỉnh sửa nội dung thư tuyển sinh nhằm thay đổi thông tin, làm sai lệch kết quả hay tạo ra hình ảnh khác với văn bản thật do nhà trường gửi.

Bảo Ngọc cũng phủ nhận việc không hiển thị đầy đủ phần hỗ trợ tài chính là để khiến công chúng hiểu rằng cô nhận học bổng toàn phần hoặc được miễn toàn bộ học phí. Cô cho biết khoản hỗ trợ 15.000 USD chỉ gắn với kỳ nhập học năm 2026 nên chưa phải điều kiện chắc chắn khi thời điểm nhập học đã chuyển sang năm 2027.

Sau khi phát hiện sai sót, Bảo Ngọc đã kiểm tra lại toàn bộ thông tin và gỡ bỏ nội dung để tránh gây thêm hiểu lầm. Cô nhận trách nhiệm về sự sơ suất này, gửi lời xin lỗi đến khán giả và xem đây là bài học để bản thân cẩn trọng hơn trong các chia sẻ sau này.