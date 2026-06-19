Hoa hậu Bảo Ngọc nhận học bổng thạc sĩ từ trường đại học danh giá ở Mỹ

Nhan sắc rạng rỡ của Hoa hậu Bảo Ngọc ở tuổi 25

Mới đây, Hoa hậu Bảo Ngọc khiến người hâm mộ tự hào khi nhận được thư nhập học từ Columbia University School of International and Public Affairs, một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chính sách công và quan hệ quốc tế, trực thuộc Đại học Columbia. Ngôi trường này là một trong những trường đại học danh giá bậc nhất nước Mỹ, nổi tiếng với bề dày lịch sử, chất lượng học tập tốt và mạng lưới cựu sinh viên có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu.

Không chỉ sở hữu chiều cao vượt trội 1,86 m, Hoa hậu Bảo Ngọc còn có thành tích học tập đáng nể ẢNH: NVCC

Theo đó, Hoa hậu Liên lục địa 2022 học thạc sĩ ngành Hành chính công về khoa học môi trường và chính sách. Học bổng này được trao cho những ứng viên có thành tích nổi bật. Theo kế hoạch, Bảo Ngọc sẽ chính thức nhập học vào tháng 5.2027. Người đẹp quê Cần Thơ cho biết điều khiến mình hạnh phúc nhất không chỉ là việc nhận được thư báo nhập học mà là cảm giác những nỗ lực bền bỉ theo đuổi trong suốt nhiều năm qua đang dần được đền đáp bằng những cơ hội mới.

Hoa hậu Bảo Ngọc trân trọng từng cơ hội đến với mình ẢNH: NVCC

Hoa hậu Bảo Ngọc được kỳ vọng giành vị trí cao tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 ẢNH: NVCC

Niềm vui này đến vào lúc Bảo Ngọc đang chuẩn bị cho hành trình dự thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 được tổ chức tại Việt Nam. Với hành trang tri thức, tinh thần không ngừng học hỏi cùng những đóng góp cho cộng đồng, người đẹp 10X được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh và trách nhiệm trên đấu trường nhan sắc quốc tế.



Nhìn lại hành trình của mình trong thời gian qua, Bảo Ngọc biết ơn mỗi cơ hội được học hỏi, mỗi con người được gặp gỡ vì tất cả đã giúp cô có thêm động lực để phát triển bản thân và gặt hái thành công ở thời điểm hiện tại. Bước sang tuổi mới, nàng hậu sinh năm 2001 mong muốn ngày càng hoàn thiện chính mình và có hành trình rực rỡ tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 73.