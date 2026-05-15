Hoa hậu Thế giới 2026 sắp tổ chức tại Việt Nam có gì đặc sắc?

Hoa hậu Thế giới 2025 - Opal Suchata Chuangsri cùng bà Julia Morley (chủ tịch cuộc thi) dự họp báo khởi động Miss World 2026 tại TP.HCM ẢNH: BTC

Chiều 14.5 tại TP.HCM, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri cùng chủ tịch cuộc thi - bà Julia Morley, đại diện Sen Vàng - đơn vị đăng cai Miss World tại Việt Nam và hàng loạt hoa hậu, á hậu, nam vương tham dự họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 75.

Tại sự kiện, bà Julia Morley bộc bạch rằng từ lâu đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam. "Trước khi nhiều người ở đây được sinh ra, tôi đã yêu đất nước Việt Nam. Tôi từng đến Việt Nam, đi dọc những dòng sông và cảm nhận vẻ đẹp của con người nơi đây. Hôm nay, chúng ta được đồng hành trên hành trình phát triển không chỉ về nhan sắc hay du lịch, mà còn lan tỏa những giá trị của 'Beauty With A Purpose' (Vẻ đẹp vì mục đích cao cả). Hơn 130 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Việt Nam để cùng tạo nên những giá trị tốt đẹp. Tôi yêu con người Việt Nam và rất hạnh phúc khi Miss World 2026 được tổ chức tại đây", người đứng đầu cuộc thi Hoa hậu Thế giới chia sẻ.

Thỏa thuận hợp tác chính thức giữa tổ chức Miss World và Công ty Sen Vàng liên quan đến tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 tại Việt Nam vừa được ký kết ẢNH: BTC

Trong khi đó, Opal Suchata Chuangsri bày tỏ lòng cảm kích trước tình yêu, sự ủng hộ của khán giả Việt và không giấu được sự háo hức trước hành trình sắp tới cùng cuộc thi. "Gửi tới tất cả những người hâm mộ quốc tế cũng như những khán giả yêu thích cuộc thi hoa hậu, tôi không thể chờ để cho các bạn thấy được vẻ đẹp của đất nước, thiên nhiên, con người Việt Nam cũng như tình yêu to lớn mà họ dành cho những người xung quanh. Và với những ai sắp tham dự cùng chúng tôi ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026, tôi rất vui khi được mời các bạn đến để có thể tự mình chứng kiến những điều tuyệt vời này. Tôi tin rằng hành trình này sẽ đem đến cho bạn một góc nhìn sâu sắc và tốt nhất về Việt Nam", nàng hậu người Thái Lan bộc bạch.

Opal Suchata Chuangsri mong muốn mang thông điệp tích cực của Miss World lan tỏa đến khán giả quốc tế, đồng thời kỳ vọng mùa giải 2026 sẽ trở thành dịp để bạn bè năm châu hiểu hơn về văn hóa, con người và vẻ đẹp Việt Nam ẢNH: BTC

Đương kim Hoa hậu Thế giới khoe sắc bên dàn mỹ nhân Việt: hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Trần Tiểu Vy...

Opal Suchata Chuangsri bên cạnh Lê Nguyễn Bảo Ngọc - người đẹp Việt Nam sẽ "chinh chiến" tại Hoa hậu Thế giới 2026 ẢNH: BTC

Hoa hậu Thế giới 2026 tại Việt Nam có gì?

Hoa hậu Thế giới 2026 dự kiến thu hút hơn 130 thí sinh quốc tế đến Việt Nam tranh vương miện ẢNH: BTC

Tại sự kiện, ban tổ chức chính thức công bố một số điểm đến đầu tiên của cuộc đua vương miện Hoa hậu Thế giới sắp tới: Hải Phòng, phường Vũng Tàu - TP.HCM. Theo kế hoạch, trung tâm TP.HCM sẽ là nơi diễn ra các hoạt động nổi bật như Dance Of The World và đêm chung kết. Trong khi đó, Hải Phòng sẽ đăng cai một số hoạt động đồng hành, còn phường Vũng Tàu trở thành điểm đến của nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ cuộc thi.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đại diện đơn vị đồng tổ chức cuộc thi Miss World lần thứ 75, bày tỏ sự trân trọng với tổ chức Miss World vì đã lựa chọn Việt Nam cho mùa giải mang tính kỷ niệm này. Ông chia sẻ Miss World không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc mà còn là hành trình của văn hóa, sự kết nối toàn cầu và lòng nhân ái với tinh thần Beauty With A Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả.

Miss World 2026 có sự đồng hành của nam vương Tuấn Ngọc cùng dàn mỹ nhân Việt ẢNH: BTC

Theo ban tổ chức, mỗi ứng viên trong số hơn 130 thí sinh tranh tài Miss World 2026 sẽ mang theo một quyển sách thiếu nhi được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa quốc gia mình đến trẻ em Việt Nam. Toàn bộ sách sẽ được trao tặng trong ngày hội sách tại Việt Nam.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 còn quy tụ dàn đại sứ đồng hành: Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi, Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Huỳnh Minh Kiên.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng tiết lộ series đồng hành cùng Miss World 2026 mang tên Her Journey To Vietnam do nam vương Phạm Tuấn Ngọc đảm nhận vai trò giám đốc vận hành. Chuỗi nội dung sẽ giới thiệu hồ sơ, câu chuyện và hành trình của hơn 130 thí sinh tham gia Hoa hậu Thế giới 2026, qua đó giúp khán giả có góc nhìn gần gũi, khách quan hơn về các thí sinh trước thềm cuộc thi diễn ra tại Việt Nam.