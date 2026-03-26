Việt Nam đăng cai Hoa hậu Thế giới 2026

Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay. Đây cũng là phiên bản kỷ niệm 75 năm cuộc thi này ra đời ẢNH: S.V

Thông tin trên được Tổ chức Miss World (Hoa hậu Thế giới) đăng tải trên các trang mạng xã hội chính thức của cuộc thi với hơn 5,6 triệu lượt theo dõi. Phía này nêu rõ trong thông báo rằng mùa Hoa hậu Thế giới mới nhất sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm nay. Đây là phiên bản kỷ niệm 75 năm đấu trường nhan sắc danh giá bậc nhất hành tinh ra đời.

Trong video được chia sẻ, phía Miss World cho biết đất nước đăng cai cuộc thi năm nay là một vùng đất của di sản, vẻ đẹp và khát vọng. Việt Nam dự kiến chào đón dàn thí sinh đến từ khoảng 130 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tranh vương miện Hoa hậu Thế giới 2026. Tổ chức này mô tả mùa thi năm nay sẽ là một lễ hội lộng lẫy, nơi các thí sinh phô diễn vẻ đẹp thời trang, thể thao, tài năng, các dự án cộng đồng ý nghĩa.

Bên cạnh đó, bà Julia Morley - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tổ chức Miss World cùng với Hoa hậu Thế giới đương nhiệm Opal Suchata (Thái Lan) sẽ đến Việt Nam để đưa ra thông báo chính thức tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2026 diễn ra vào tối 29.3 tới. "Sẽ sớm thôi, cả thế giới sẽ cùng nhau đến Việt Nam để tham dự một mùa giải kỷ niệm thật đặc biệt, một sự kiện tôn vinh 75 năm cuộc thi theo đuổi sứ mệnh: 'Sắc đẹp vì mục đích cao cả' và sự đoàn kết toàn cầu", thông báo của phía Hoa hậu Thế giới nêu rõ.

Bà Julia Morley - người đứng đầu cuộc thi Miss World và đương kim hoa hậu Opal Suchata sẽ đến Việt Nam trong tuần này ẢNH: S.V

Cũng trong tối 25.3, Công ty Sen Vàng - đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam), công bố trở thành đơn vị trực tiếp tổ chức Miss World lần thứ 73. Đây cũng đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận vai trò quốc gia đăng cai một kỳ Miss World. Phía này cũng cho biết thời gian tổ chức chính thức của mùa giải năm nay sẽ được đích thân bà Julia Morley công bố tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 29.3 tới.

Với quy mô quốc tế hoành tráng và sức lan tỏa mạnh mẽ, Hoa hậu Thế giới 2026 tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước đến bạn bè thế giới.

Bảo Ngọc thi Hoa hậu Thế giới 2026

Hoa hậu Bảo Ngọc được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" tại Miss World 2026 ẢNH: FBNV

Năm nay, người đẹp Lê Nguyễn Bảo Ngọc được lựa chọn "chinh chiến" tại Hoa hậu Thế giới. Cô có lợi thế hơn so với đối thủ khi thi nhan sắc ngay trên sân nhà. Trước khi đến với đấu trường Miss World, cô từng giành ngôi á hậu 1 tại Miss World Vietnam 2022, đăng quang cuộc thi Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa).

Bảo Ngọc sở hữu sắc vóc nổi bật với chiều cao 1,86 m, số đo ba vòng 87-63-98 cm. Ngoài ra, nàng hậu được đánh giá cao về kinh nghiệm trình diễn, thi đấu quốc tế đồng thời sở hữu học vấn đáng nể với trình độ IELTS 8.0, tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM). Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 2001 tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa, lan tỏa tinh thần ham học, lối sống tích cực đến nhiều người trẻ.

Với những yếu tố nổi bật về sắc vóc, học vấn, sức ảnh hưởng đến cộng đồng cùng lợi thế sân nhà, Bảo Ngọc được kỳ vọng sẽ tạo nên kỷ lục mới cho nhan sắc Việt tại đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới. Trước Bảo Ngọc, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đeo sash Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2025 diễn ra ở Ấn Độ và vào top 40 chung cuộc.