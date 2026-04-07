Việt Nam đăng cai Hoa hậu Thế giới 2026: Cơ hội vàng hay ván cờ mạo hiểm?

Cơ hội và rủi ro song hành

Thông tin VN đăng cai Hoa hậu Thế giới (Miss World) 2026 chính thức được bà Julia Morley CBE (người đứng đầu Tổ chức Miss World) và Công ty Sen Vàng (đơn vị tổ chức và đồng sản xuất sự kiện sắp tới) công bố hồi cuối tháng 3 vừa qua. Đây là mùa thi kỷ niệm 75 năm Hoa hậu Thế giới, dự kiến bắt đầu từ ngày 9.8 tại Hà Nội và vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 5.9 ở TP.HCM, với hơn 100 thí sinh quốc tế tham gia tranh vương miện. Dàn ứng viên và khách mời sẽ có cơ hội khám phá những điểm đến nổi tiếng, giao lưu với cộng đồng địa phương và trải nghiệm lòng hiếu khách nổi tiếng của VN, biến cuộc thi lần này trở thành một trải nghiệm văn hóa thực sự.

Đăng cai Hoa hậu Thế giới 2026 được xem là cơ hội để quảng bá vẻ đẹp văn hóa của VN đến với bạn bè quốc tế Ảnh: BTC

Việc đăng cai Miss World 2026 mở ra nhiều cơ hội lớn để quảng bá văn hóa, hình ảnh quốc gia, thúc đẩy du lịch và khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của VN. Tuy nhiên, đi kèm với đó là không ít thách thức như áp lực tài chính, đáp ứng yêu cầu khắt khe về tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế, sự giám sát chặt chẽ từ công chúng, truyền thông toàn cầu…

Ông Phúc Nguyễn, chuyên gia có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực hoa hậu, cho biết ông thấy rõ sự nỗ lực, cố gắng của đơn vị tổ chức khi mang cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới về VN. Điều này không chỉ mang đến nhiều lợi ích cho một đơn vị mà ở góc nhìn rộng hơn là đem đến cho VN cơ hội giới thiệu bản sắc văn hóa, vẻ đẹp đất nước, con người đến thế giới. Ông cũng đề cập đến những thách thức đối với đơn vị tổ chức: "Bên cạnh đó cũng có những rủi ro, đáng chú ý như tình hình kinh tế chung đang gặp khó khăn và mảng sắc đẹp không còn "sốt" như xưa mà dần trở nên quen thuộc và bình thường đối với nhiều người".

Ông Phúc Nguyễn đánh giá, tổ chức một cuộc thi quốc tế là có rất nhiều áp lực. Tuy nhiên theo ông, với một đơn vị đã có chuyên môn, kinh nghiệm tổ chức các cuộc thi quốc tế như Sen Vàng thì điều đó không phải vấn đề. Vị này ước tính tổ chức một cuộc thi hoa hậu quốc tế tiêu tốn hàng triệu USD. Tuy nhiên, tình hình kinh tế hiện khá khó khăn, việc tìm kiếm nhà tài trợ, huy động nguồn lực tài chính không dễ dàng như trước. "Chung quy lại thì đây là một ván bài kinh tế", ông lý giải.

BTC đang chuẩn bị gì cho Miss World 2026 ?

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công ty Sen Vàng là đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết để nhận được sự tin tưởng từ Tổ chức Miss World nhằm đăng cai cuộc thi tại VN, họ đã có sự chuẩn bị dài hơi. Đơn vị này chứng minh bằng chính năng lực và hành trình trong hơn 10 năm gia nhập lĩnh vực sắc đẹp khi tổ chức, vận hành thành công nhiều cuộc thi: Hoa hậu Thế giới VN, Hoa hậu Hòa bình VN, phối hợp tổ chức Hoa hậu VN…

Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata (Thái Lan) mong chờ được trao lại vương miện cho “người kế nhiệm” tại VN Ảnh: BTC

"Dấu mốc quan trọng là Miss Grand International 2023, Mr World 2024. Đây là lần đầu tiên chúng tôi vận hành cuộc thi quốc tế quy mô lớn với lịch trình dày, đa địa phương, hàng trăm thí sinh và ê kíp quốc tế. Toàn bộ hệ thống vận hành từ logistics, sản xuất, truyền hình đến truyền thông đều được xây dựng theo chuẩn quốc tế và vận hành ổn định. Chúng tôi không chỉ tổ chức thành công mà mỗi mùa, mỗi cuộc thi đều có sự nâng cấp rõ về quy mô, tiêu chuẩn và cách kể câu chuyện văn hóa. Đó là cơ sở để Miss World nhìn thấy năng lực thực tế và sự tiến bộ liên tục của Sen Vàng", ông Nam nói.

Theo ông Hoàng Nhật Nam, việc đăng cai mùa giải kỷ niệm 75 năm của Hoa hậu Thế giới là cơ hội để Sen Vàng định vị rõ ràng năng lực của đơn vị tổ chức sự kiện giải trí VN trên bản đồ quốc tế, nhưng đi cùng là áp lực vận hành lớn. "Miss World có hệ tiêu chuẩn rõ ràng và quy trình kiểm soát chặt chẽ. Chúng tôi phải làm việc trực tiếp với nhiều bộ phận quốc tế, từ sản xuất, nội dung đến kỹ thuật, để đảm bảo mọi thứ đồng bộ. Hiện tại, công ty xây dựng các phương án tổ chức theo hướng tối ưu. Mỗi hạng mục đều có kịch bản chính và phương án dự phòng, mốc thời gian chi tiết, hệ thống kiểm soát tiến độ theo từng ngày. Đây không phải là cách làm theo kinh nghiệm, mà là cách làm theo quy trình. Thách thức lớn nhất là vừa phải đảm bảo chuẩn quốc tế, vừa phải tạo ra bản sắc riêng của VN. Điều này đòi hỏi sự tính toán rất kỹ ngay từ khâu thiết kế chương trình", đạo diễn này nhấn mạnh.

Bà Julia Morley CBE, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tổ chức Miss World, bên cạnh đạo diễn Hoàng Nhật Nam trong chuyến công tác tại TP.HCM vừa qua Ảnh: KIENGCAN TEAM/BTC

Từ đây đến khi Hoa hậu Thế giới 2026 chính thức khởi tranh chỉ còn khoảng 4 tháng, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết thời điểm này đội ngũ tổ chức đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và kiểm tra hệ thống. "Toàn bộ cấu trúc chương trình đã được thiết lập từ khung thời gian tổng thể, hệ thống địa điểm, đến kịch bản chi tiết cho từng phần thi. Các phương án sân khấu, đặc biệt là sân khấu ngoài trời quy mô lớn được thiết kế và đang trong quá trình hoàn thiện kỹ thuật", ông cho biết.

Đạo diễn tiết lộ thêm: "Về vận hành, chúng tôi phân tách rõ từng nhóm công việc: đón tiếp thí sinh quốc tế, hậu cần, di chuyển, sản xuất, an ninh, truyền thông… Mỗi bộ phận đều có quy trình riêng, nhưng phải kết nối, điều phối nhuần nhuyễn để đảm bảo không có điểm nghẽn. Chúng tôi liên tục làm việc với đối tác quốc tế để rà soát tiêu chuẩn, cập nhật yêu cầu và điều chỉnh kịp thời. Mọi hạng mục đều có danh sách kiểm tra cụ thể và được kiểm soát tiến độ theo từng ngày".