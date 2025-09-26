Công ty Sen Vàng không vi phạm khi dùng dấu hiệu 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam'

Ngày 26.9, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Khang (gọi tắt Công ty Minh Khang, trụ sở Hà Nội) về tranh chấp nhãn hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, với bị đơn: Công ty CP quảng cáo thương mại Sen Vàng (gọi tắt Công ty Sen Vàng, trụ sở TP.HCM), và bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng).

Miss Grand Việt Nam 2025 do Công ty Sen Vàng tổ chức vừa kết thúc tối 14.9 ẢNH: BTC

Theo tòa, Công ty Minh Khang cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của công ty bị Công ty Sen Vàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nên khởi kiện là đúng.

Còn bị đơn cho rằng nguyên đơn chưa được cấp thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, nên yêu cầu tòa đình chỉ giải quyết vụ án. Theo tòa, đây là nội dung và tình tiết vụ án để HĐXX xem xét có hay không để chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, không phải là điều kiện để xác định nguyên đơn có quyền khởi kiện hay không.

Về nội dung, theo tòa, căn cứ để xác lập quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế là văn bản bảo hộ của cơ quan nhà nước. Nhưng tại tòa, cả 2 thừa nhận chưa bên nào được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Bên cạnh đó, tòa cho rằng Công ty Minh Khang đang được bảo hộ cho nhãn hiệu VIETNAM PEACE BELLA, không phải Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, nên HĐXX không có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Theo đơn khởi kiện, Công ty Minh Khang là chủ sở hữu hợp pháp nhãn hiệu số 326167 "VIETNAM PEACE BELLA, hình" đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký từ năm 2019.

Tuy nhiên, theo Minh Khang, Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung đã sử dụng dấu hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" để tổ chức cuộc thi sắc đẹp, quảng bá thương hiệu trên nhiều phương tiện mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Nguyên đơn cho rằng hành vi này đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

Vì vậy, Công ty Minh Khang khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung chấm dứt ngay việc sử dụng nhãn hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam nói trên trên các phương tiện truyền thông, trang web, mạng xã hội, poster, banner và mọi hình thức quảng bá khác...