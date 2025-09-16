Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xét xử tranh chấp nhãn hiệu 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam' giữa Công ty Sen Vàng và Minh Khang

Phan Thương
Phan Thương
16/09/2025 15:23 GMT+7

Công ty Minh Khang khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam'.

Chiều nay (16.9), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” giữa nguyên đơn là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Khang (gọi tắt Công ty Minh Khang, trụ sở Hà Nội); bị đơn gồm Công ty CP quảng cáo thương mại Sen Vàng (gọi tắt Công ty Sen Vàng, trụ sở TP.HCM) và bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng).

Xét xử tranh chấp nhãn hiệu 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam' giữa Công ty Sen Vàng và Minh Khang - Ảnh 1.

Nhãn hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" đang bị tranh chấp giữa Công ty Sen Vàng và Công ty Minh Khang

ẢNH: C.T.V

Theo nội dung đơn khởi kiện, Công ty Minh Khang là chủ sở hữu hợp pháp nhãn hiệu số 326167 “VIETNAM PEACE BELLA, hình” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký từ năm 2019.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung đã sử dụng dấu hiệu “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” để tổ chức cuộc thi sắc đẹp, quảng bá thương hiệu trên nhiều phương tiện mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Nguyên đơn cho rằng hành vi này đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

Vì vậy, Công ty Minh Khang khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung chấm dứt ngay việc sử dụng nhãn hiệu nói trên trên các phương tiện truyền thông, trang web, mạng xã hội, poster, banner và mọi hình thức quảng bá khác.

Ngoài ra, nguyên đơn còn yêu cầu phía bị đơn phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan đến cụm từ “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” trên các nền tảng đã công bố.

Đồng thời, Công ty Minh Khang yêu cầu Công ty Sen Vàng công khai xin lỗi trên ba số báo liên tiếp của Báo Nhân Dân, Báo Thanh Niên và Báo Tuổi Trẻ. Nội dung xin lỗi được soạn sẵn trong đơn kiện, nhấn mạnh việc chấm dứt hành vi xâm phạm kể từ ngày đăng tải thông tin.

Vụ kiện thu hút sự quan tâm của dư luận bởi liên quan đến một cuộc thi nhan sắc nổi tiếng, đồng thời đặt ra vấn đề pháp lý về việc bảo hộ nhãn hiệu trong lĩnh vực giải trí.

Phiên tòa đang được xét xử, do thẩm phán Hoàng Thị Bích Thảo làm chủ tọa.

