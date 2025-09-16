Dấu hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam khác Miss Peace Việt Nam?

Chiều nay (16.9), TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" giữa nguyên đơn là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Khang (gọi tắt Công ty Minh Khang, trụ sở Hà Nội); bị đơn gồm Công ty CP quảng cáo thương mại Sen Vàng (gọi tắt Công ty Sen Vàng, trụ sở TP.HCM) và bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng).

Miss Grand Việt Nam 2025 do Công ty Sen Vàng tổ chức vừa kết thúc tối 14.9 ẢNH: BTC

Công ty Minh Khang khởi kiện, khẳng định là chủ sở hữu hợp pháp nhãn hiệu số 326167 "VIETNAM PEACE BELLA, hình" đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký từ năm 2019.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung đã sử dụng dấu hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam để tổ chức cuộc thi sắc đẹp, quảng bá thương hiệu trên nhiều phương tiện mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Nguyên đơn cho rằng hành vi này đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp, nên khởi kiện yêu cầu Sen Vàng chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu trên...

Công ty Minh Khang chỉ được dùng tên Miss Peace Việt Nam

Tại phiên tòa, luật sư bảo vệ cho Công ty Sen Vàng cho rằng Công ty Minh Khang không có quyền khởi kiện vì Công ty Minh Khang chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nên chưa có quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Đồng thời, bị đơn chưa từng sử dụng nhãn hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam mà chỉ dùng Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Từ đó, luật sư đề nghị đình chỉ vụ án do khởi kiện sai đối tượng.

Theo luật sư, cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình quốc tế là một trong 6 cuộc thi hoa hậu lớn nhất thế giới và được xem là một nhãn hiệu nổi tiếng, được du nhập vào Việt Nam từ năm 2017 và tên gọi này được sử dụng rộng rãi đến nay.

Phía Công ty Sen Vàng cho rằng công ty được Miss Grand International Co., Ltd cấp phép sử dụng nhãn hiệu Miss Grand International và tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam từ năm 2021. Cuộc thi đã được các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp phép tổ chức trong các năm 2022 - 2025.

Ngược lại, Công ty Minh Khang chưa từng được cấp phép sử dụng tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, mà chỉ được dùng tên Miss Peace Vietnam 2022.

Dấu hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam gây nhầm lẫn

Ngược lại, Công ty Minh Khang cho rằng mình là chủ sở hữu hợp pháp nhãn hiệu VIETNAM PEACE BELLA, đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận ngày 6.8.2019, thuộc nhóm dịch vụ tổ chức hoạt động văn hóa, bao gồm cả cuộc thi sắc đẹp.

Công ty Minh Khang khẳng định từ năm 2017, họ đã đăng ký và sử dụng nhãn hiệu này một cách hợp pháp. Đặc biệt vào năm 2022, công ty được UBND TP.Đà Nẵng cấp phép tổ chức cuộc thi sắc đẹp với tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Trong khi đó, trước ngày 4.12.2020, chưa có bất kỳ cuộc thi chính thức nào mang tên này được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam phê duyệt.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), việc Công ty Sen Vàng sử dụng dấu hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 trên các phương tiện truyền thông, website và tài liệu quảng bá là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ của Công ty Minh Khang. Dấu hiệu này bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu VIETNAM PEACE BELLA.

Công ty Minh Khang cũng bác bỏ lập luận của Công ty Sen Vàng cho rằng Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam là nhãn hiệu nổi tiếng vì nhãn hiệu nổi tiếng phải được công nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chứ không thể tự tuyên bố.

Hơn nữa, đến nay nhãn hiệu Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam của Công ty Sen Vàng chưa được cấp văn bằng bảo hộ, chỉ mới được chấp nhận đơn hợp lệ về hình thức.

Sau phần tranh luận, phiên tòa tạm ngừng, và sẽ tiếp tục vào sáng 26.9.