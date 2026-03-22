Đạo diễn tiết lộ lý do mời ngôi sao người Thái Lan đóng phim kinh dị Việt

Theo tiết lộ của Đỗ Quốc Trung - đạo diễn phim Phí phông: Qủy máu rừng thiêng, ngôi sao nhí người Thái Lan đảm nhận một trong những vai diễn then chốt - hiện thân của loài quỷ Phí phông, nhân vật trung tâm mang màu sắc ám ảnh xuyên suốt câu chuyện.

Ngôi sao người Thái Lan trong Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng ẢNH: ĐPCC

Nina Nutthacha Padovan sinh năm 2014, là diễn viên nhí người Anh gốc Thái, hiện hoạt động trong môi trường giải trí chuyên nghiệp của Thái Lan và là thực tập sinh của tập đoàn GMM Grammy. Nữ diễn viên 12 tuổi đã sớm gây tiếng vang khi tham gia loạt phim kinh dị ăn khách Tee Yod: Quỷ ăn tạng, ghi dấu với khả năng nhập vai ấn tượng trong những phân đoạn bị quỷ ám, được đánh giá là có tố chất đặc biệt ở dòng phim kinh dị. Chính kinh nghiệm này đã giúp Nina trở thành lựa chọn phù hợp cho một nhân vật nặng ký về tâm lý và hình thể trong dự án điện ảnh Việt.

Trong Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, Nina vào vai Lua – một cô bé người dân tộc miền núi mang thân phận bí ẩn, thực chất là "Phí phông", loài quỷ hút máu được lưu truyền trong dân gian vùng cao. Theo truyền thuyết, Phí phông có thể sống lẫn trong cộng đồng như người bình thường nhưng lại mang bản chất tà ác, chuyên săn tìm sinh khí của những người yếu ớt như phụ nữ sau sinh, trẻ nhỏ hay người bệnh. Nhân vật Lua vì thế không chỉ đơn thuần là một "con quỷ" mà còn là biểu tượng của nỗi ám ảnh len lỏi trong đời sống con người, tạo nên lớp nghĩa tâm linh và kinh dị đậm màu sắc bản địa cho bộ phim.

Diễn viên nhí người Thái Lan (bìa trái) cùng dàn diễn viên Việt Nam trong Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng ẢNH: ĐPCC

Điểm đáng chú ý là ngay từ teaser poster, ê kíp đã hé lộ trực diện thân phận của nhân vật này, với tạo hình một cô bé giữa rừng sâu, ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười méo mó và vệt máu ám ảnh. Hình ảnh ấy nhanh chóng tạo nên sự tò mò, bởi thay vì giấu kín bí mật như thường thấy ở phim kinh dị, bộ phim lại đặt câu hỏi ngược: khi "con quỷ" đã lộ diện, điều đáng sợ thực sự nằm ở đâu.

Chia sẻ lý do mời Nina Nutthacha Padovan vào phim kinh dị Việt, đạo diễn Đỗ Quốc Trung cho rằng nữ diễn viên hợp vai và rất tài năng. "Với tôi, nghệ thuật không có biên giới và tôi luôn cố gắng để được làm việc với các diễn viên giỏi. Trong điều kiện sản xuất hiện nay của Việt Nam, việc một nhà sản xuất phim trong nước có những hợp tác quốc tế đã trở thành điều khả thi và là tín hiệu tốt để phim Việt mở rộng thị trường ra khu vực. Trong phim, Pad Nina sẽ vào vai một cô bé bí ẩn, mang những biểu hiện bất thường, có những khoảnh khắc trong trẻo, dễ thương và có cả những lúc đen tối, ghê rợn".

Cò theo chia sẻ từ chính Nina, đây là lần đầu cô bé tham gia một dự án điện ảnh quốc tế và cũng là lần đầu đảm nhận vai diễn quỷ hút máu đúng nghĩa, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với những vai diễn trước. Nữ diễn viên nhí cho biết đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tập luyện để thể hiện được sự biến đổi tâm lý phức tạp của nhân vật, từ vẻ ngoài ngây thơ đến bản chất tà ác ẩn sâu bên trong.

Sự góp mặt của Nina không chỉ mang đến màu sắc mới cho Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng mà còn cho thấy xu hướng hợp tác quốc tế ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt. Khi một sao nhí đã quen mặt với khán giả khu vực tham gia vào một câu chuyện mang đậm chất liệu dân gian Việt Nam, bộ phim không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường mà còn tạo nên sự giao thoa thú vị giữa hai nền điện ảnh.